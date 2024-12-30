Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Рома – 1:1. Как Довбик отдал суперассист на Сан-Сиро. Видео голов
Чемпионат Италии
Милан
29.12.2024 21:45 – FT 1 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 декабря 2024, 00:20 |
1520
0

Милан – Рома – 1:1. Как Довбик отдал суперассист на Сан-Сиро. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2024/25

30 декабря 2024, 00:20 |
1520
0
Милан – Рома – 1:1. Как Довбик отдал суперассист на Сан-Сиро. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря прошел матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков и отыграл 86 минут, после чего был заменен на Эльдара Шомуродова. На 23-й украинец отдал ассист пяткой на Пауло Дибалу.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 18-й тур, 29 декабря

Милан – Рома – 1:1

Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Дибала, 23 мин.

События матча

43’
Паулу Фонсека (Милан) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
По теме:
Известна оценка Довбика за матч, в котором Артем отдал эффектный ассист
Милан уволит экс-наставника Шахтера. Известно, кто его заменит
Довбик – ассист, но с игрой беда. Рома сыграла вничью с Миланом
Милан Рома Рим Милан - Рома видео голов и обзор Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала Тиджани Рейндерс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома
Футбол | 29 декабря 2024, 22:44 2
ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома
ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома

Паулу Фонсека был удален из-за своей бурной реакции на решения судьи

Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Футбол | 29 декабря 2024, 17:14 10
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги
Теневой фаворит. Как Атлетико ворвался в чемпионскую гонку Ла Лиги

Блогер Sport.ua Cергей Завалко оценивает прогресс «матрасников» по ходу сезона

Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Футбол | 28.12.2024, 23:22
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29.12.2024, 05:48
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
Футбол | 29.12.2024, 02:53
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 3
Бокс
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 16
Футбол
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
28.12.2024, 07:27 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем