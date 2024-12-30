29 декабря прошел матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков и отыграл 86 минут, после чего был заменен на Эльдара Шомуродова. На 23-й украинец отдал ассист пяткой на Пауло Дибалу.

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Серия А 2024/25. 18-й тур, 29 декабря

Милан – Рома – 1:1

Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Дибала, 23 мин.