Милан – Рома – 1:1. Как Довбик отдал суперассист на Сан-Сиро. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А 2024/25
29 декабря прошел матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома.
Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:1.
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Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков и отыграл 86 минут, после чего был заменен на Эльдара Шомуродова. На 23-й украинец отдал ассист пяткой на Пауло Дибалу.
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Серия А 2024/25. 18-й тур, 29 декабря
Милан – Рома – 1:1
Голы: Рейндерс, 16 – Дибала, 23
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Рейндерс, 16 мин.
ГОЛ! 1:1 Дибала, 23 мин.
События матча
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