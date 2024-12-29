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Италия
29 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:54
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0

Милан – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура итальянской Серии А

29 декабря 2024, 19:52 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:54
40
0
Милан – Рома. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 29-го декабря, состоится поединок 18-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Милан» и римская «Рома». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Сан Сиро», начало в 21:45.

Столичный коллектив продолжает демонстрировать неуверенные выступления, но постепенно Артем Довбик набирает обороты бомбардира и команда Клаудио Раньери цепляется за результат. Но что делать в матче против соперника такого уровня, как у «Милана», пусть и коллектива Паулу Фонсеки в этой кампании все далеко не в порядке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Милан
29 декабря 2024 -
21:45
Рома
Тотал больше 2.5 1.90 Сделать ставку
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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Милан - Рома текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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