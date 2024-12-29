В воскресенье, 29-го декабря, состоится поединок 18-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Милан» и римская «Рома». Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Сан Сиро», начало в 21:45.

Столичный коллектив продолжает демонстрировать неуверенные выступления, но постепенно Артем Довбик набирает обороты бомбардира и команда Клаудио Раньери цепляется за результат. Но что делать в матче против соперника такого уровня, как у «Милана», пусть и коллектива Паулу Фонсеки в этой кампании все далеко не в порядке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.