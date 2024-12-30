Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями от матча против «Милана» в 18 туре итальянской Серии А (1:1), где украинский форвард Артем Довбик отличился ассистом.

Это был красивый, яркий матч, в котором обе команды играли на победу. Результатом стала ничья, но я считаю, что эта ничья, кроме справедливого результата, порадовала как болельщиков «Милана», так и болельщиков «Ромы».

Я считаю, что вся команда помогает Дибале. Он постоянно тренируется, чего он, очевидно, не мог делать раньше. Это делает нас счастливыми, потому что когда Пауло в такой форме, приятно заплатить за билет, чтобы увидеть его игру», – сказал Раньери.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 10 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей.«Милан» имеет 27 баллов после 17 матчей и находится на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Милана» Паулу Фонсека сообщил, что уходит в отставку.