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Суперкубок Италии
Ювентус
03.01.2025 21:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 января 2025, 19:30 |
121
0

Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка Италии

02 января 2025, 19:30 |
121
0
Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Милан

В пятницу, 3 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

В финальном поединке за Суперкубок Италии победитель пары «Ювентус» – «Милан» сыграет с сильнейшим из противостояния «Интер» – «Аталанта».

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Суперкубок Италии по футболу Ювентус Милан Ювентус - Милан смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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