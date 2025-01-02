Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 21:00 полуфинальный матч Суперкубка Италии
В пятницу, 3 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».
Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
В финальном поединке за Суперкубок Италии победитель пары «Ювентус» – «Милан» сыграет с сильнейшим из противостояния «Интер» – «Аталанта».
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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