В пятницу, 3 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан».

Игра пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

В финальном поединке за Суперкубок Италии победитель пары «Ювентус» – «Милан» сыграет с сильнейшим из противостояния «Интер» – «Аталанта».

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Ювентус – Милан. Суперкубок Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция