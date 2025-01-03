Слияние двух лун. Как в украинском футболе клубы объединялись

«Сейчас львовское общество в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу достойно представляют два клуба и команды – «Карпаты» и «Рух».

Но Львов стоит большего – клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях.

Такая цель в наше непростое время нуждается в нестандартных действиях и решениях. Именно поэтому основатели и руководители двух клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба «Карпаты».

С таким вот сообщением выступили аккурат под новый, 2025 год, два львовских клуба. И теперь в следующем сезоне Львов будет представлять одна команда – «Карпаты».

Каким будет состав новоявленного объединения, кто будет его главным тренером, какова судьба нынешнего тренерского штаба «Руха» – об этом поговорим чуть позже. Когда появится хотя бы какая-то конкретика, ведь на данный момент таковой конкретики элементарно нет. Даже в УПЛ. Есть только публичное заявление двух львовских клубов о слиянии.

Тем не менее, пользуясь случаем, хотелось бы поговорить о таком не весьма распространенным на наших футбольных широтах феномене, как слияние двух клубов в один. Тем не менее, такие случаи в нашем профессиональном футболе уже были. Есть повод их вспомнить.

Однако, прежде чем начинать рыться в пестрой и витиеватой истории нашего клубного футбола, стоит отметить, что подобные случаи объединения случались с украинскими клубами и раньше. Еще в их советскую бытность. И ярчайшим тому подтверждением является пример… с теми же «Карпатами».

Карпаты/СКА

Главной – то есть и более сильной, и более узнаваемой, и более любимой болельщиками командой Львова в советские времена были «Карпаты». Эта львовская команда несколько сезонов играла в высшем дивизионе советского футбола, но ее более длительная и внушительная история касается второго по силе дивизиона советского футбола – первой лиги.

В качестве представителя первой лиги «Карпаты» в 1969 году выиграли Кубок СССР. На семидесятые годы прошлого столетия как раз и припадает выступления «зелено-белых» в высшей лиге.

В начале 1980-х «Карпаты» снова выступали в первой лиге. В то время как еще одна львовская команда – СКА – представляла вторую союзную лигу.

Армейцы успешными результатами похвастаться не могли, зато их военное руководство было весьма амбициозным. И после того, как «Карпаты» неудачно выступили в чемпионате первой лиги (10 место в 1981 году), львовская областная федерация футбола под давлением руководства СКА принимает решение объединить две львовские команды в одну. Мол, с целью усиления и уменьшения финансовой нагрузки.

Так в 1982 году и появились СКА «Карпаты». Клуб был заявлен на первенство первой союзной лиги. Но был заявлен уже как армейская команда. Те, бывшие, профсоюзные «Карпаты», были ликвидированы.

СКА «Карпаты» поначалу удачно выступал в первой лиге. Команда дважды занимала третье место. Однако в конце восьмидесятых ее результаты заметно ухудшились. К тому же, поддержкой болельщиков новое объединение похвастаться не могло. Львовяне отдавали предпочтение памяти. Тем, бывшим «Карпатам». Настоящим.

В 1989 году «Карпаты» возродились. Возродились благодаря ходатайствам и львовской областной федерации, и республиканской. Новые-старые «Карпаты» были заявлены во второй союзной лиге. И в последнем союзном чемпионате «зелено-белые» заняли первое место, получив право повысится в классе.

Однако сыграть снова в первой советской лиге «Карпатам» не пришлось. С обретением нашей страной Независимости «Карпаты» стали участником элитного дивизиона чемпионата Украины.

Борисфен/ЦСКА

ukrfootball.ua

Наиболее известный случай из серии объединений. Этот проект мог стать второй, а то и первой силой отечественного футбола, но в итоге просуществовал лишь пару лет.

«Борисфен» был образован весной 1993 года. Его собственник – молодой и амбициозный столичный бизнесмен Дмитрий Злобенко – задался целью создать действенную альтернативу «Динамо».

Но для того, чтобы играть в одной лиге с «Динамо», команде из Борисполя нужно было пройти тернистый турнирный путь низами украинского клубного футбола.

«Борисфен» сначала объединился с «Нивой» (Мироновка) – чтобы играть в переходной лиге за право участия в третьем дивизионе чемпионата страны.

Об уровне притязаний тогдашнего «Борисфена» можно судить, хотя бы, по его персоналиям. Команду возглавлял Виктор Колотов, которому помогал Анатолий Демьяненко. Злобенко пытался пригласить в свою команду Валерия Лобановского, но тот вежливо отказался.

В новом сезоне «Борисфен» уже играл во второй лиге. Но команда именовалась уже просто «Борисфен», поскольку «Нива» от него отделилась и ушла в свободное плавание.

А тем временем в одной лиге с «Борисфеном» выступала армейская команда ЦСКА ВСУ, результаты которой были откровенно неудовлетворительными.

А вот результаты «Борисфена» стремительно шли вверх. Ну, было бы странно, ведь за команду второй лиги выступали такие игроки, которым могли позавидовать многие клубы тогдашней вышки: Федоров, Венглинский-старший, Белкин, Волосянко, Матвиив, Литовченко, Кузнецов. А чуть позже к ним присоединились Мороз, Уляницкий, Цихмейструк, Пушкуца, Кирлик, Гусин. Во главе команды – уже Владимир Бессонов. И уже в Первой лиге.

А вот ЦСКА ВСУ барахтался во второй лиге. И тогдашний министр обороны Украины Валерий Шмаров предложил Злобенко объединить два клуба в один. С целью усиления. И престижа. Так и появился ЦСКА-«Борисфен».

С первой же попытки этот новый клуб вышел в высшую лигу. Уже под руководством Михаила Фоменко. Команда отлично стартовала: разгромила «Шахтер» 4:0, сыграла вничью на Республиканском стадионе с «Динамо». После того матча Фоменко поссорился с наставником динамовцев Йожефом Сабо.

Несмотря на достаточно высокое место в первом же сезоне высшей лиги – четвертое – Фоменко был отправлен в отставку. Ему на смену пришел немец Бернд Штанге. Сезон 1996/1997 обещал стать для ЦСКА-«Борисфен» триумфальным, ведь новый тренер привел в команду сразу восьмерых основных игроков «Днепра», но в итоге все завершилось плачевно.

Шмаров потерял свой высокий пост, а его сменщик Кузьмук футболом не интересовался. Начались проблемы и у Злобенко. Динамовское руководство во главе с Суркисом-старшим не могло ему простить посягательств на ведущее место в украинской футбольной иерархии...

В итоге новый сезон начал не ЦСКА-«Борисфен», а просто ЦСКА. «Борисфен» на время залег на дно, чтобы через год повторить с нуля путь в высшую лигу.

ЦСКА был и середняком, и аутсайдером элитного дивизиона. А закончил свою историю продажей в начале нулевых своего места в высшей лиге «Арсеналу».

Металлург (Донецк)/Сталь (Днепродзержинск)

Второй по статусу клуб Донецка начинал за здравие, а закончил за упокой. Долгое время донецкие металлурги были серьезной силой в нашем футболе. Команда боролась за еврокубки, не единожды становилась бронзовым призером чемпионата.

Однако в середине десятых годов у клуба начались серьезные финансовые проблемы. А кроме этого, возникли серьезные противоречия между инвесторами. И, как следствие, «Металлург» из фаворита чемпионата превратился в аутсайдера.

На балансе Индустриального союза Донбасса, главного акционера «Металлурга», был еще один клуб – «Сталь» из Днепродзержинска (сейчас Каменское). Руководитель ИСД Сергей Тарута под предлогом «непосильности финансирования двух клубов» принял решение объединить «Металлург» и «Сталь» в один клуб. Но, что интересно, под эгидой не «старшего» брата, а «младшего».

Результатом такого объединения в 2015 году стал футбольный клуб «Сталь» (Днепродзержинск). Футбольный клуб «Металлург» (Донецк) исчез с футбольной карты страны.

Несмотря на амбициозные заявления собственников «Стали», команда не задержалась в элитном дивизионе, проведя там два сезона, после чего была расформирована.

Причиной такого бесславного конца стали не только финансовые проблемы в клубе, но и конфронтация между главными инвесторами.

Александрия/Украгроком

Нынешняя «Александрия» начиналась как «Полиграфтехника». Собственником этого клуба из Кировоградской области был Николай Лавренко. Чуть позже «полиграфы» преобразовались в «Александрию».

Однако у Лавренко начались финансовые проблемы, и ему было сложно удерживать клуб на плаву. К тому же, он переехал на постоянное место жительства в Киев. Одно время Николай Николаевич склонялся к варианту расформировать клуб. Но не склонился.

В конце 2012-го Лавренко продал клуб депутату от Партии регионов Сергею Кузьменко, собственнику еще одного футбольного клуба – «Украгроком» (Головковка), который на то время выступал во Второй лиге.

Кузьменко и до того участвовал в жизни «Александрии» финансово, а после того, как стал полномочным хозяином клуба, существенно увеличил в него инвестиции.

По итогам сезона 2013/2014 «Александрия» повысилась в классе – вернулась в элитный дивизион. И дабы сконцентрироваться на одном футбольном проекте, Кузьменко решил объединить два свои клуба – «Александрию» и «Украгроком».

В итоге «Александрия» поглотила «Украгроком». Команда из Головковки прекратила свое существование, а «Александрия» под новым логотипом и новыми клубными цветами хорошо себя чувствует и поныне под сводами УПЛ.