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  4. Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 января 2025, 18:01 |
251
0

Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене 3 января в 03:00

02 января 2025, 18:01 |
251
0
Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113), которой организаторы предоставили wild card. Поединок состоится 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Полины Кудерметовой.

📺 Видеотрансляция

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Ангелина Калинина Кимберли Биррелл смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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