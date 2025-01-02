Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене 3 января в 03:00
В ночь на 3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113), которой организаторы предоставили wild card. Поединок состоится 1-м запуском на Pat Rafter Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эшлин Крюгер, либо против Полины Кудерметовой.
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