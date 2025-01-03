Италия – Чехия. Паолини – Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 января состоится последнее матчевое противостояние United Cup 2025.

На кортах Сиднея сойдутся сборные Италии и Чехии. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января

08:30. Италия – Чехия

Жасмин Паолини – Каролина Мухова

Жасмин Паолини – Каролина Мухова Флавио Коболли – Томаш Махач

Флавио Коболли – Томаш Махач Сара Эррани / Андрева Вавассори – Каролина Мухова / Томаш Махач

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против команды США.