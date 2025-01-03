WTA03 января 2025, 01:34 |
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Италия – Чехия. Паолини – Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 3 января в 08:30
03 января 2025, 01:34 |
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3 января состоится последнее матчевое противостояние United Cup 2025.
На кортах Сиднея сойдутся сборные Италии и Чехии. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января
08:30. Италия – Чехия
- Жасмин Паолини – Каролина Мухова
- Флавио Коболли – Томаш Махач
- Сара Эррани / Андрева Вавассори – Каролина Мухова / Томаш Махач
Победитель противостояния в полуфинале сыграет против команды США.
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