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  4. Италия – Чехия. Паолини – Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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03 января 2025, 01:34 |
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Италия – Чехия. Паолини – Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 3 января в 08:30

03 января 2025, 01:34 |
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Италия – Чехия. Паолини – Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

3 января состоится последнее матчевое противостояние United Cup 2025.

На кортах Сиднея сойдутся сборные Италии и Чехии. Ориентировочное время начала первой игры – 08:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cip 2025. 1/4 финала, Сидней. 3 января

08:30. Италия – Чехия

  • Жасмин Паолини – Каролина Мухова
  • Флавио Коболли – Томаш Махач
  • Сара Эррани / Андрева Вавассори – Каролина Мухова / Томаш Махач

Победитель противостояния в полуфинале сыграет против команды США.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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