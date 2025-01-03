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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 00:27 | Обновлено 03 января 2025, 01:02
463
0

Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха

Львовская команда начнет подготовку в обновленном составе 10 января

03 января 2025, 00:27 | Обновлено 03 января 2025, 01:02
463
0
Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты», которые со следующего сезона должны объединиться с «Рухом», зимой могут пополниться игроками команды, базирующейся в Винниках.

Сменить клуб могут защитник сборной Украины Алексей Сыч, полузащитники Илья Квасница, Олег Федор, Евгений Пастух и нападающий Игорь Краснопир. Все они могут появиться в расположении «Карпат» уже 10 января, когда зелено-белые начнут подготовку ко второй части сезона.

Как стало известно Sport.ua, под вопросом дальнейшие выступления за «Карпаты» Тараса Сакива, Тимофея Сухаря, Богдана Векляка, Ореста Кузыка.

Также не исключено, что с трансфером Тимура Стецькова львовяне возьмут паузу до июня, когда у защитника закончится контракт с «Кривбассом», и тогда он достанется им бесплатно.

После первой части сезона в активе «Карпат» – 24 очка, львовская команда занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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