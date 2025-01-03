Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха
Львовская команда начнет подготовку в обновленном составе 10 января
Львовские «Карпаты», которые со следующего сезона должны объединиться с «Рухом», зимой могут пополниться игроками команды, базирующейся в Винниках.
Сменить клуб могут защитник сборной Украины Алексей Сыч, полузащитники Илья Квасница, Олег Федор, Евгений Пастух и нападающий Игорь Краснопир. Все они могут появиться в расположении «Карпат» уже 10 января, когда зелено-белые начнут подготовку ко второй части сезона.
Как стало известно Sport.ua, под вопросом дальнейшие выступления за «Карпаты» Тараса Сакива, Тимофея Сухаря, Богдана Векляка, Ореста Кузыка.
Также не исключено, что с трансфером Тимура Стецькова львовяне возьмут паузу до июня, когда у защитника закончится контракт с «Кривбассом», и тогда он достанется им бесплатно.
После первой части сезона в активе «Карпат» – 24 очка, львовская команда занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
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