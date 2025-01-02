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  4. Источник: на сборы Карпат поедет много игроков Руха, в том числе Сыч
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 20:23 | Обновлено 02 января 2025, 20:31
519
0

Источник: на сборы Карпат поедет много игроков Руха, в том числе Сыч

Также ожидаются трансферы Ильи Квасницы, Евгения Пастуха и Ильи Краснопира

02 января 2025, 20:23 | Обновлено 02 января 2025, 20:31
519
0
Источник: на сборы Карпат поедет много игроков Руха, в том числе Сыч
ФК Рух. Алексей Сыч

На учебно-тренировочные сборы львовских «Карпат» поедет много игроков из «Руха».

Коуч «Карпат» Владислав Лупашко имеет большой выбор игроков, чтобы закрыть проблемные позиции.

Усилить львов может защитник «Руха» Алексей Сыч. Кроме того, ожидается, что зимой состоятся трансферы Ильи Квасницы, Евгения Пастуха и Ильи Краснопира.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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