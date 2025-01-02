Источник: на сборы Карпат поедет много игроков Руха, в том числе Сыч

На учебно-тренировочные сборы львовских «Карпат» поедет много игроков из «Руха».

Коуч «Карпат» Владислав Лупашко имеет большой выбор игроков, чтобы закрыть проблемные позиции.

Усилить львов может защитник «Руха» Алексей Сыч. Кроме того, ожидается, что зимой состоятся трансферы Ильи Квасницы, Евгения Пастуха и Ильи Краснопира.

31 декабря клубы УПЛ «Карпаты» и «Рух» официально заявили, что объединяются летом 2025 года.