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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 01:55 |
203
0

Источник: Козловский и Маткивский общались в академии Руха накануне 2025

Об этом сообщил журналист Дмитрий Поворознюк

03 января 2025, 01:55 |
203
0
Источник: Козловский и Маткивский общались в академии Руха накануне 2025
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Журналист Дмитрий Поворознюк рассказал, что видел основателя Руха Григория Козловского и президента Карпат Владимира Маткивского накануне 2025 года:

«Прямо сейчас мы проводим Trendets Camp на Академии «Руха». Перед новым годом владельцы клубов Козловский и Маткивский вместе общались на Академии, и это многих удивило. А вышло что это была не просто экскурсия», – написал Поворознюк в своем Instagram.

31 декабря 2024 года на официальных сайтах львовских команд Рух и Карпат вышло заявление об объединении клубов в 2025.

Ранее Sport.ua сообщал, что Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха.

По теме:
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Владимир Маткивский Григорий Козловский Карпаты Львов Рух Львов Дмитрий Поворознюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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