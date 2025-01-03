Источник: Козловский и Маткивский общались в академии Руха накануне 2025

Журналист Дмитрий Поворознюк рассказал, что видел основателя Руха Григория Козловского и президента Карпат Владимира Маткивского накануне 2025 года:

«Прямо сейчас мы проводим Trendets Camp на Академии «Руха». Перед новым годом владельцы клубов Козловский и Маткивский вместе общались на Академии, и это многих удивило. А вышло что это была не просто экскурсия», – написал Поворознюк в своем Instagram.

31 декабря 2024 года на официальных сайтах львовских команд Рух и Карпат вышло заявление об объединении клубов в 2025.

Ранее Sport.ua сообщал, что Карпаты могут отказаться от пяти футболистов из-за пополнения из Руха.