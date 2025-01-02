Без огня, без сенсации. Интер одолел Аталанту в Суперкубке Италии

Желание Саудовской Аравии отхватить себе лакомый кусок европейского футбольного рынка уже никого не удивляет, поэтому и не должно удивлять место проведения розыгрыша такого трофея, как Суперкубок Италии в этой стране. Хотя, казалось бы, где Аравийский, а где Апеннинский полуострова расположены друг относительно друга. Даже формат новый для этого соревнования придумали – «финал четырех», лишь бы только привлечь местную публику к просмотру.

Впрочем, трибуны «Стадиона университета короля Сауда» в день первого полуфинала между действующим чемпионом Серии A, миланским «Интером», и обладательницей кубка Италии, бергамаской «Аталантой», был явно далек от максимального заполнения зрителями на трибунах. Оно и неудивительно – Джан Пьеро Гасперини тоже отнесся к этому соревнованию не слишком серьезно, выставив на игру стартовый состав, далекий от привычной «основы» его команды, даже несмотря на повреждения у некоторых ключевых футболистов. «Богиня» за это в итоге заплатила большую цену.

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Потому что даже в первом тайме было заметно, насколько «Интер» более сбалансирован, чем соперники, и если бы не расточительство Лаутаро Мартинеса при реализации множества голевых моментов «змей», то уже к перерыву мы бы стали свидетелями разгрома. Но забивать «Интер» явно не торопился, тогда как «Аталанта» местами отбивалась уже из последних сил и явно не было заметно возможностей, чтобы ситуация для нее изменилась к лучшему.

То, что не сделала команда Индзаги до перерыва, она в итоге наверстала уже в начале второго тайма, когда Думфрис оформил быстрый дубль, сначала положив очень эффектный удар через себя на границе чужой вратарской, а затем выступил на завершение молниеносной контратаки. Где-то между этими двумя мячами состоялась ротация от Гасперини, которая еще сыграет свою роль в дальнейшем, но уже будет поздно что-то спасать.

Getty Images/Global Images Ukraine

Хотя и «Аталанта» действительно была близка к тому, чтобы вытянуть эту игру хотя бы на серию пенальти, если оставить где-то за глаза контекст событий первого тайма. Потому что в конце матча Эдерсону удалось поразить чужие ворота, однако с офсайдом у Де Кетеларе, предшествовавшим решающему удару. А уже на последних минутах Зоммер потянул два близких удара подряд в одном моменте от Джимсити и Лукмана, поэтому «Богиня» снова не смогла даже забить «нерадзурри».

Финальный матч на этой же арене состоится с участием миланского «Интера» и победителя пары «Милан» – «Ювентус».

Суперкубок Италии. Полуфинал.

«Интер» – «Аталанта» – 2:0

Голы: Думфрис, 49, 62

Предупреждения: Аугусто, 88 – Скальвини, 28

«Интер»: Зоммер – Бастони (Аугусто, 67), де Врей, Биссек – Димарко (Дармиан, 76), Мхитарян, Чалханоглу (Асллани, 67), Барелла (Фраттези, 81), Думфрис – Тюрам (Тареми, 46), Мартинес.

«Аталанта»: Карнесекки – Колашинац, Гин, Коссуну (Палестра, 68) – Руджери (Эдерсон, 56), Скальвини (Джимсити, 62), де Рон, Дзаппакоста – Брешианини, Самарджич (Де Кетеларе, 56) – Дзаниоло (Лукман, 56).

Арбитр: Даниэле Киффи (Падуя, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Удары (в створ): 21 (6) – 15 (3)

Угловые: 7 – 5

Оффсайды: 2 – 3.

ИНТЕР – АТАЛАНТА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C