Интер Милан

2 января на «Кингдом Арена» (Эр-Рияд) пройдет матч полуфинала Суперкубка Италии, в котором Интер встретится с Аталантой. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Интер

Команда - действующий обладатель скудетто. Причем титул было выиграно максимально уверенно. Но в новом розыгрыше, несмотря на то, что состав не только сохранили, но и усилили подписанием Зелиньски и Тареми, поначалу было немало осечек, а Милану в дерби и вовсе проиграли. Впрочем, то поражение долго оставалось единственным. Только Лигу чемпионов в этом году закончили осечкой с Байером, впрочем, до этого там итальянцы создали себе комфортный задел. Продолжается и борьба за кубок, ожидаемо не стал проблемой и декабрьский поединок с Удинезе. Наладилось и положение в Серии А, где нерадзурри выиграли львиную часть поединков - чего стоит 6:0 с Лацио. Да и последние поединки, с Комо и Кальяри, заканчивались уверенными, сухими победами.

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Аталанта

Клуб в этот турнир в Саудовской Аравии отправился, по иронии, после главной неудачи прошлого сезона. Ведь в финале кубка бергамаски ухитрились проиграть кризисному Ювентусу. Но хорошо, что именно он будет участником Суперкубка. Ведь и в прошлом сезоне получилось и в Серии А вернуться в квартет лидеров, и, главное, Лигу Европы выиграли, взяв долгожданный трофей. Да и сейчас подопечные Гасперини, преодолев тяжелый старт, очень хороши. Они набрали 11 очков в 6 матчах Лиги чемпионов, разгромили Чезену в кубке и в декабре выходили в лидеры Кальчо. Правда, потом Эмполи получилось дожать только в концовке - итоговые 3:2 оформили на 86-й минуте. А более сильный Лацио сумел в Риме закончить очный матч ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

Богиня в последний раз выигрывала у соседа в 2018-м году. А все шесть крайних поединков закончились победами черно-синих.

Прогноз

Букмекерские конторы довольно закономерно считают фаворитом этой пары более опытных нерадзурри. Но оба клуба умеют атаковать, а результат в этом мини-турнире не там и важен. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).