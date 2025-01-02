Интер Милан

Суперкубок Италии. Полуфинал.

«Интер» – «Аталанта» - 0:0

«Интер»: Зоммер – Бастони, де Врей, Биссек – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис – Тюрам, Мартинес.

Запасные: Дж. Мартинес, Каллигарис, Зелински, Арнаутович, Корреа, Фраттези, Бьюкенен, Асллани, Аугусто, Дармиан, Паласиос, Айду, Алексиу, Беренбрух, Тареми.

«Аталанта»: Карнесекки – Колашинац, Гин, Коссуну – Руджери, Скальвини, де Рон, Дзаппакоста – Брешианини, Самарджич – Дзаниоло.

Запасные: Патрисиу, Росси, Толой, Сулемана, Пашалич, Лукман, Эдерсон, Де Кетеларе, Белланова, Джимсити, Палестра, Влахович.

Арбитр: Даниэле Киффи (Падуя, Италия).

Стадион: «Стадион университета короля Сауда» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

В четверг, 2-го января, состоится поединок полуфинального поединка Суперкубка Италии, в котором сразятся миланский «Интер» и бергамаская «Аталанта». Матч пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), на поле стадиона «Стадион университета короля Сауда», начало в 21:00.

Четыре команды разыграют между собой первый большой трофей нового года в Саудовской Аравии. «Интер» приехал в Ер-Рияд в статусе чемпиона страны, а «Аталанта» забрала Кубок в прошлом сезоне. Но сейчас «Богиня» претендует еще и на чемпионскую корону, поэтому может сделать заявку о своих амбициях еще и на нейтральном поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Аталанта», за которой можно следить в украинской версии сайта.