Интер Милан

Вечером 2 декабря прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играли «Интер» и «Аталанта».

Команды встречались на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии (2:0).

Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.

Во втором полуфинале 3 января в саудовском Эр-Рияде сыграют Ювентус и Милан. Финал запланирован на 6 января.

Суперкубок Италии. Полуфинал

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 2 января 2025

Интер – Аталанта – 2:0

Голы: Дюмфрис, 49, 61

ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин

ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин