Интер Милан

Интер – Аталанта – 2:0. Два шедевра от Дюмфриса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Италии, сыгранного в Эр-Риде
Вечером 2 декабря прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играли «Интер» и «Аталанта».
Команды встречались на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии (2:0).
Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.
Во втором полуфинале 3 января в саудовском Эр-Рияде сыграют Ювентус и Милан. Финал запланирован на 6 января.
Суперкубок Италии. Полуфинал
Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 2 января 2025
Интер – Аталанта – 2:0
Голы: Дюмфрис, 49, 61
ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин
ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин
События матча
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