Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Аталанта – 2:0. Два шедевра от Дюмфриса. Видео голов и обзор
Суперкубок Италии
Интер Милан
02.01.2025 21:00 – FT 2 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 января 2025, 22:59 | Обновлено 02 января 2025, 23:15
356
0

Интер – Аталанта – 2:0. Два шедевра от Дюмфриса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинала Суперкубка Италии, сыгранного в Эр-Риде

02 января 2025, 22:59 | Обновлено 02 января 2025, 23:15
356
0
Интер – Аталанта – 2:0. Два шедевра от Дюмфриса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играли «Интер» и «Аталанта».

Команды встречались на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии (2:0).

Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.

Во втором полуфинале 3 января в саудовском Эр-Рияде сыграют Ювентус и Милан. Финал запланирован на 6 января.

Суперкубок Италии. Полуфинал

Эр-Рияд (Саудовская Аравия), 2 января 2025

Интер – Аталанта – 2:0

Голы: Дюмфрис, 49, 61

ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин

ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
По теме:
Без огня, без сенсации. Интер одолел Аталанту в Суперкубке Италии
Юный хавбек Шахтера: «Это самый красивый гол в моей карьере»
ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер
Аталанта Интер Милан Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Дензел Дюмфрис Интер - Аталанта бисиклета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Бокс | 01 января 2025, 23:57 1
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?

Александр Усик опередил Даниэля Дюбуа

«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02 января 2025, 08:22 12
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

Лондонцам советуют сохранить украинца

Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
Футбол | 02.01.2025, 21:09
Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
Йовичевич одобряет. Стал известен второй соперник Шахтера на зимних сборах
Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19
Футбол | 02.01.2025, 21:07
Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19
Кто поедет в Турцию? Динамо возьмет на сборы несколько юношей U-19
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02.01.2025, 08:51
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
01.01.2025, 12:29 4
Футбол
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
31.12.2024, 22:45 12
Футбол
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 8
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем