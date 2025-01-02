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Италия
02 января 2025, 22:27 | Обновлено 02 января 2025, 22:59
511
0

ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер

Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии

02 января 2025, 22:27 | Обновлено 02 января 2025, 22:59
511
0
ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Вечером 2 декабря проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Аталанта».

Команды встречаются на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии

Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин

ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин

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Аталанта Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Аталанта Дензел Дюмфрис видео голов и обзор бисиклета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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