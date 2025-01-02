Италия02 января 2025, 22:27 | Обновлено 02 января 2025, 22:59
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ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер
Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии
02 января 2025, 22:27 | Обновлено 02 января 2025, 22:59
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Вечером 2 декабря проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Аталанта».
Команды встречаются на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии
Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин
ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин
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