ВИДЕО. Бисиклета и мощная пушка. Дюмфрис оформил дубль за Интер

Вечером 2 декабря проходит полуфинальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Аталанта».

Команды встречаются на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Во втором тайме Интер забил два мяча в полуфинале Суперкубка Италии

Защитник Дензел Дюмфрис оформил дубль за Интер, отличившись на 49-й и 61-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Дензел Дюмфрис, 49 мин

ГОЛ! 2:0. Дензел Дюмфрис, 61 мин