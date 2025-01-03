3 января на «Месталье» пройдет матч 12-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда два года назад уже была в откровенно провальной ситуации. Тогда именно ставка на Бараху спасла ситуацию. Рубен сначала выиграл с подопечными в том сезоне борьбу за выживание. А в 2023/2024 лос чес были даже претендентами на место в еврокубках, финишировав в верхней части таблицы. Но в новой темпораде у них все развалилось, и у наставника не получилось что-то исправить. В итоге слухи об увольнении вовсю ходили уже после поражения слабенькому Вальядолиду. Но в итоге экс-полузащитнику подарили отставку к Рождеству, после ничьих с Эспаньолом и Алавесом. В итоге получилось уйти на паузу предпоследними, опередив по дополнительным показателям тех же пуселанос. Но 12 очков после 17 туров все равно выглядят приговором, и понятно, что нужно срочно что-то менять. Довольно ожидаемо указали на дверь наставнику, но болельщики еще более агрессивно требуют скальп Лима и его окружения. За Корберана отдали 3 миллиона Вест Бромвичу, но сложно было придумать более сложный дебют для наставника...

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне был очень хорош. Тут и досрочная победа в Примере, и очередной успех в Лиге чемпионов. Но сейчас галактикос оставляет крайне противоречивые оценки, как и ее главный, самый статусный новичок, Мбаппе. Килиан забил уже в дебютной поединке, а сливочные взяли трофей, Суперкубок УЕФА. В декабре Анчелотти прибавил и уверенную победу в Межконтинентальном кубке. Но при этом в Лиге чемпионов уже три поражения. Да и в Примере выиграно только 2/3 матчей, а среди поражений были 0:4 дома с Барселоной. И только невероятный спад, которым закончили сине-гранатовые 2024-й год резким неожиданным провалом. Но есть еще как минимум Атлетико, что, наоборот, вышел на пик.

Статистика личных встреч

В 5 последних поединках сливочные только дважды выиграли в основное время, а в мае 2023-го года даже уступали на Месталье.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во внезапное усиление лос чес. Они проиграют претенденту на титул с форой -1 гол (коэффициент - 1,72).