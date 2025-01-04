Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»
Чемпионат Испании
Валенсия
03.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 января 2025, 04:05 | Обновлено 04 января 2025, 04:58
193
0

АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»

Коуч «Реала» дал пресс-конференцию после волевой победы над «Валенсией»

04 января 2025, 04:05 | Обновлено 04 января 2025, 04:58
193
0
АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»
ФК Реал Мадрид. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после волевой победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче Ла Лиги:

«Команда сумела отреагировать на сложности, в том числе на удаление, нереализованный пенальти и отмененный гол. Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме, и как хорошо – во втором, играя вдесятером. Это были заслуженные три очка, но мы не можем позволить себе показывать две разные игры: очень слабую первую половину, где не хватало баланса, и очень мощную вторую с десятью игроками.

Я поздравил игроков в раздевалке и сказал им то же, что и вам сейчас. Первый тайм был очень слаб, но второй был отличным. После первого гола мы начали играть, и вторая половина встречи была великолепной, несмотря на удаление и все трудности. Это заслуженная победа.

Удаление Винисиуса Жуниора? Мы думали, что дадут две желтые карточки – одну каждому игроку. Но Винни получил прямую красную. Мы подадим апелляцию, хотя я не знаю, удовлетворят ли ее. Мы считаем, что это не была красная карточка. Было столкновение со стороны Димитриевски, а затем толчок от Винисиуса. Этого было достаточно для двух желтых карточек. Я не хочу говорить, что он попал в ловушку. Виннисиус в первом тайме играл больше на фланге и пытался показать свою игру. Иногда это выходит лучше, иногда хуже. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче, он остается определяющим игроком для нас.

Нереализованный пенальти? Димитриевски не стоял ногами на линии, но если он не касается мяча, пенальти не нужно перебивать. Арбитры считали, что он не влиял на ситуацию, и потому не заставили повторить. Меня волнует, что мы не реализовали уже три пенальти. Я думаю, мне следует взять на себя ответственность и решить, кто будет их пробивать.

Игра Беллингема? Он провел отличный матч. Нереализованный пенальти дал ему дополнительную мотивацию, и в последние полчаса он играл так, как это умеет только он. Он работал, помогал Мбаппе в атаке. Его гол стал заслуженной наградой за этот матч.

Выход Камавинги? Менди сыграл свой матч, а поскольку Винни играл на фланге, нам нужен был игрок, который бы смещался больше в центр. В этом отношении Камавинга подошел лучше. На мой взгляд, Менди провел хороший поединок».

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
79’
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
По теме:
КОНСЕЙСАУ: «В перерыве я очень разозлился. Второй тайм был совсем другим»
Тиаго МОТТА: «Юве упустил шанс на финал. Хотя 70 минут контролировали игру»
«Я сыт по горло». Фанаты отреагировали на победу Реала над Валенсией
чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Джуд Беллингем пресс-конференция Карло Анчелотти Винисиус Жуниор удаление (красная карточка) Столе Димитриевски Эдуардо Камавинга Ферлан Менди
Николай Степанов Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала
Футбол | 03 января 2025, 21:12 5
Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала
Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала

Украинский голкипер заявлен в резервном составе галактикос на матч Ла Лиги

Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03 января 2025, 07:54 3
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул

Именитый коуч выделил Месси, Пеле и Диего Марадону

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03.01.2025, 08:55
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Футбол | 03.01.2025, 20:24
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Футбол | 04.01.2025, 03:39
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко вернется на ринг
03.01.2025, 00:45 3
Бокс
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
Тибо КУРТУА: «Хочу сыграть один матч, чтобы нормально попрощаться»
03.01.2025, 16:21
Футбол
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
«Фьюри зашел слишком далеко». Тайсону дали совет после поражения от Усика
02.01.2025, 16:38 4
Бокс
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Я вообще в это не верю». Фирон назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
03.01.2025, 03:52 1
Бокс
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
02.01.2025, 17:07 12
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
03.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем