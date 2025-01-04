АНЧЕЛОТТИ: «Заслуженная победа. Будем подавать апелляцию на удаление Вини»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после волевой победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче Ла Лиги:

«Команда сумела отреагировать на сложности, в том числе на удаление, нереализованный пенальти и отмененный гол. Трудно объяснить, насколько плохо мы сыграли в первом тайме, и как хорошо – во втором, играя вдесятером. Это были заслуженные три очка, но мы не можем позволить себе показывать две разные игры: очень слабую первую половину, где не хватало баланса, и очень мощную вторую с десятью игроками.

Я поздравил игроков в раздевалке и сказал им то же, что и вам сейчас. Первый тайм был очень слаб, но второй был отличным. После первого гола мы начали играть, и вторая половина встречи была великолепной, несмотря на удаление и все трудности. Это заслуженная победа.

Удаление Винисиуса Жуниора? Мы думали, что дадут две желтые карточки – одну каждому игроку. Но Винни получил прямую красную. Мы подадим апелляцию, хотя я не знаю, удовлетворят ли ее. Мы считаем, что это не была красная карточка. Было столкновение со стороны Димитриевски, а затем толчок от Винисиуса. Этого было достаточно для двух желтых карточек. Я не хочу говорить, что он попал в ловушку. Виннисиус в первом тайме играл больше на фланге и пытался показать свою игру. Иногда это выходит лучше, иногда хуже. Надеюсь, он сможет сыграть в следующем матче, он остается определяющим игроком для нас.

Нереализованный пенальти? Димитриевски не стоял ногами на линии, но если он не касается мяча, пенальти не нужно перебивать. Арбитры считали, что он не влиял на ситуацию, и потому не заставили повторить. Меня волнует, что мы не реализовали уже три пенальти. Я думаю, мне следует взять на себя ответственность и решить, кто будет их пробивать.

Игра Беллингема? Он провел отличный матч. Нереализованный пенальти дал ему дополнительную мотивацию, и в последние полчаса он играл так, как это умеет только он. Он работал, помогал Мбаппе в атаке. Его гол стал заслуженной наградой за этот матч.

Выход Камавинги? Менди сыграл свой матч, а поскольку Винни играл на фланге, нам нужен был игрок, который бы смещался больше в центр. В этом отношении Камавинга подошел лучше. На мой взгляд, Менди провел хороший поединок».