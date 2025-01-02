03.01.2025 22:00 - : -
Испания02 января 2025, 19:18 |
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Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января матч чемпионата Испании
02 января 2025, 19:18 |
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В пятницу, 3 января, состоится перенесенный матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валенсия – Реал МадридСмотреть трансляцию
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