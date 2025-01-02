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Чемпионат Испании
Валенсия
03.01.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 января 2025, 19:18 |
25
0

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 

Смотрите 3 января матч чемпионата Испании

02 января 2025, 19:18 |
25
0
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В пятницу, 3 января, состоится перенесенный матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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