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Валенсия
03.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
04 января 2025, 01:06 | Обновлено 04 января 2025, 01:08
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Валенсия – Реал – 1:2. Камбек сливочных. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги

04 января 2025, 01:06 | Обновлено 04 января 2025, 01:08
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Валенсия – Реал – 1:2. Камбек сливочных. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января происходит матчи перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в матче открыл нападающий хозяев Уго Дуро на 27-й минуте.

Ла Лига. 12-й тур. 3 января

Валенсия – Реал – 1:2

Гол: Дуро, 27 – Модрич, 85, Беллингем, 90+6

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Дуро, 27

ГОЛ! 1:1 Модрич, 85

ГОЛ! 1:2 Беллингем, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
79’
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Уго Дуро Лука Модрич Джуд Беллингем
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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