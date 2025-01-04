03.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Испания04 января 2025, 01:06 | Обновлено 04 января 2025, 01:08
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Валенсия – Реал – 1:2. Камбек сливочных. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Ла Лиги
04 января 2025, 01:06 | Обновлено 04 января 2025, 01:08
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3 января происходит матчи перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».
Игра проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Счет в матче открыл нападающий хозяев Уго Дуро на 27-й минуте.
Ла Лига. 12-й тур. 3 января
Валенсия – Реал – 1:2
Гол: Дуро, 27 – Модрич, 85, Беллингем, 90+6
Видеообзор матча:
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
79’
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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