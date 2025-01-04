Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча

3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

На 27-й минуте матча нападающий хозяев Уго Дуро вывел свою команду вперед.

В начале второго тайма звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не сумел реализовать пенальти, а через 5 минут нападающий Килиан Мбаппе забил гол, однако его отменили из-за офсайда. Именитый полузащитник «Реала» Лука Модрич, вышел на замену на 80-й минуте, и спас «сливочных» сравнял счет, а на 90+6 минуте Беллингем вырвал победу для своей команды.

На 79-й минуте звездный вингер «Реала» Винисиус получил красную карточку.

Украинский вратарь «Королевского клуба» Андрей Лунин провел этот матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 43 очка, занимает первое место. «Валенсия» набрала 12 пунктов и занимает 19-ю позицию.

Ла Лига. 12-й тур. 3 января

Валенсия – Реал – 1:2

Гол: Дуро, 27 – Модрич, 85, Беллингем, 90+6

Удаление: Винисиус, 79

Валенсия: Димитриевски, Фулькье, Таррега, Москера, Гасьоровски, (Васкес, 88), Лопес, (Канос, 67), Герра, (Гильямон, 68), Барренчеа, Риоха, Алмейда, (Гомес, 88), Дуро

Реал: Куртуа, Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди, (Камавинга, 68), Себальйос, (Модрич, 80), Вальверде, Родриго, (Диас, 68), Беллингем, Винисиус, Мбаппе

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