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Валенсия
03.01.2025 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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04 января 2025, 00:03 | Обновлено 04 января 2025, 00:15
701
9

Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сливочных

04 января 2025, 00:03 | Обновлено 04 января 2025, 00:15
701
9
Безумный триллер в Ла Лиге. Реал вырвал победу у Валенсии в конце матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января состоялся матч перенесенного 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом».

Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

На 27-й минуте матча нападающий хозяев Уго Дуро вывел свою команду вперед.

В начале второго тайма звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не сумел реализовать пенальти, а через 5 минут нападающий Килиан Мбаппе забил гол, однако его отменили из-за офсайда. Именитый полузащитник «Реала» Лука Модрич, вышел на замену на 80-й минуте, и спас «сливочных» сравнял счет, а на 90+6 минуте Беллингем вырвал победу для своей команды.

На 79-й минуте звездный вингер «Реала» Винисиус получил красную карточку.

Украинский вратарь «Королевского клуба» Андрей Лунин провел этот матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Реал», имея в своем активе 43 очка, занимает первое место. «Валенсия» набрала 12 пунктов и занимает 19-ю позицию.

Ла Лига. 12-й тур. 3 января

Валенсия – Реал – 1:2

Гол: Дуро, 27 – Модрич, 85, Беллингем, 90+6

Удаление: Винисиус, 79

Валенсия: Димитриевски, Фулькье, Таррега, Москера, Гасьоровски, (Васкес, 88), Лопес, (Канос, 67), Герра, (Гильямон, 68), Барренчеа, Риоха, Алмейда, (Гомес, 88), Дуро

Реал: Куртуа, Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди, (Камавинга, 68), Себальйос, (Модрич, 80), Вальверде, Родриго, (Диас, 68), Беллингем, Винисиус, Мбаппе

Фотогалерея:

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Уго Дуро Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Лука Модрич Винисиус Жуниор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 9
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Viktor Shuper
хай дякують Модричу, якби не його гол то впевнений що Реал програв би. цей гол перевернув гру
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+3
pol-55
Цей Віня ніколи не буде мати ЗМ,із-за своєї *роздутої губи*
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+2
Gargantua81
Димитриевски дает подзатыльник Винисиусу, Винисиус его отталкивает.
почему Димитриевски желтая а Винисиусу красная?
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+2
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KirTheKing
конспект анчелотти: в любой кризисной ситуации выпускай джокера по имени модрич
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+1
VovanSidorovi4
У Мадрида нападение:
Один вечный офсайд, другой неадекватный расист.
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+1
Viktor Shuper
Мбапун клоун, яке 250 лямів? не перестаю офігівати з нього в Реалі, це просто ор. містер офсайд 
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+1
Harun Bakircioğlu
У Реала минус Модрич, минус Винисиус на следующий матч.
Ответить
+1
Коментатор
Судді - расисти!
Так поступити з Віні 
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0
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