Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»

Легендарный украинский футболист, а на сегодня президент УАФ Андрей Шевченко оценил выступления украинского нападающего Артема Довбика в «Роме».

«Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в «Роме»? Потому что у клуба было плохое начало сезона, что сделало эти шесть месяцев тяжелым опытом для Артема. Однако он очень мотивированный игрок, который обладает многими ценными качествами, полученными за рубежом. Он сможет найти свой ритм, и мы ожидаем от него последовательных и надежных выступлений во второй половине сезона», – сказал Шевченко.

Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.