Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Италия
02 января 2025, 10:49 |
1601
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»

Легендарный украинский футболист высказался о нападающем «волков»

02 января 2025, 10:49 |
1601
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный украинский футболист, а на сегодня президент УАФ Андрей Шевченко оценил выступления украинского нападающего Артема Довбика в «Роме».

«Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в «Роме»? Потому что у клуба было плохое начало сезона, что сделало эти шесть месяцев тяжелым опытом для Артема. Однако он очень мотивированный игрок, который обладает многими ценными качествами, полученными за рубежом. Он сможет найти свой ритм, и мы ожидаем от него последовательных и надежных выступлений во второй половине сезона», – сказал Шевченко.

Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

По теме:
«Довбик очень отзывчивый, ему не хватает...» Раньери оценил игру украинца
Судаков – первый. Игроки, сыгравшие больше всех за сборную в 2024 году
ФОТО. Одноклубник Довбика скоро станет отцом. Пытались всё скрыть
Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Андрей Шевченко
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Футбол | 02 января 2025, 07:49 1
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться

Олег Федорчук высказался об объединении двух команд из Львова

Мнения разделились. Кто стал лучшим боксером года – Усик или Дюбуа?
Бокс | 02 января 2025, 07:51 2
Мнения разделились. Кто стал лучшим боксером года – Усик или Дюбуа?
Мнения разделились. Кто стал лучшим боксером года – Усик или Дюбуа?

Журналисты авторитетного издания DAZN сделали свой выбор

Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Футбол | 02.01.2025, 10:05
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Футбол | 01.01.2025, 12:29
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
Генеральный директор Шахтера вышел на публику с заявлением
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Футбол | 02.01.2025, 08:22
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 15
Футбол
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
01.01.2025, 09:00 8
Футбол
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
01.01.2025, 05:23
Другие виды
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем