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  4. Экс-игрок сборной Италии: «Знаете, чего не хватает Довбику в Роме?»
Италия
28 декабря 2024, 03:45 |
175
0

Экс-игрок сборной Италии: «Знаете, чего не хватает Довбику в Роме?»

Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем

28 декабря 2024, 03:45 |
175
0
Экс-игрок сборной Италии: «Знаете, чего не хватает Довбику в Роме?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

«Довбик – это хороший футболист. Но знаете, что ему не хватает? Агрессии в атаке», – сказал Боррьелло.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На счету Артема в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.

Ранее бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

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Дмитро Олійник Источник: Voce Giallorossa
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