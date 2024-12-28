Экс-игрок сборной Италии: «Знаете, чего не хватает Довбику в Роме?»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

«Довбик – это хороший футболист. Но знаете, что ему не хватает? Агрессии в атаке», – сказал Боррьелло.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 22 матча. На счету Артема в этих встречах 9 голов и 2 результативные передачи.

Ранее бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.