НИКОЛИНИ: «Рекомендовал Довбика клубам Серии А, когда он играл в Украине»

Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Вы знаете, что он мне нравится, и что я рекомендовал его итальянским клубам еще со времен, когда он играл в Украине. Но Италия приходит позже и платит больше с растущими ожиданиями.

Может быть, он еще не продемонстрировал свой настоящий потенциал, но это важный игрок, нападающий с уникальными характеристиками. Таких, как он, немного.

Я говорю о физических характеристиках, игре головой, а также его бомбардирских качествах, атаке из глубины. Он не является спасителем своей страны, но в меняющемся контексте он остается игроком топ-уровня», – цитирует Николини Sport Italia.