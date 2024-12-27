НИКОЛИНИ: «Рекомендовал Довбика клубам Серии А, когда он играл в Украине»
Экс-сотрудник Шахтера верит в Артема
Бывший ассистент спортивного директора донецкого «Шахтера» Карло Николини поделился мнением по поводу украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.
«Вы знаете, что он мне нравится, и что я рекомендовал его итальянским клубам еще со времен, когда он играл в Украине. Но Италия приходит позже и платит больше с растущими ожиданиями.
Может быть, он еще не продемонстрировал свой настоящий потенциал, но это важный игрок, нападающий с уникальными характеристиками. Таких, как он, немного.
Я говорю о физических характеристиках, игре головой, а также его бомбардирских качествах, атаке из глубины. Он не является спасителем своей страны, но в меняющемся контексте он остается игроком топ-уровня», – цитирует Николини Sport Italia.
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