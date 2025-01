1 января проходит матчевое противостояние United Cup 2025 между сборными Польши и Чехии.

Во второй игре поединка вторая ракетка мира Ига Свентек переиграла Каролину Мухову (WTA 22) 6:3, 6:4 и перевела противостояние в смешанный парный поединок (в первом матче Хуберт Хуркач уступил Томашу Махачу).

Ига и Каролина провели пятую очную встречу. Полька в третий раз одолела соперницу – трижды подряд.

Благодаря этой победе Ига стала первой как среди теннисисток, так и среди теннисистов, кому удалось добыть 10 победу на United Cup.

ВИДЕО. Свентек одолела 22-ю ракетку мира и вошла в историю United Cup

10 - Iga Swiatek has become the first female or male player to secure 10 Singles match wins at the United Cup. Perfect.#UnitedCup | @UnitedCupTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/oA0lMYYRQt