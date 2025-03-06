Спасал, как мог. Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов
Голкипер «Ливерпуля» сделал девять сейвов в матче против ПСЖ
5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и английский «Ливерпуль». Хозяева полностью владели инициативой, нанесли 28 ударов в сторону ворот соперника, однако пропустили гол и проиграли – 0:1.
Главным героем этого противостояния стал вратарь гостей Алиссон, который сделал девять сейвов. Бразильский голкипер повторил достижения Андрея Лунина и Тибо Куртуа (оба – «Реал» Мадрид) по количеству спасений в одном матче.
Бельгиец отметился в финале Лиги чемпионов 2021/22 против «Ливерпуля», а украинец – в матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» в феврале 2024.
В текущем сезоне Алиссон провел в английском клубе 26 поединков во всех турнирах. 11 марта «Ливерпуль» и ПСЖ сыграют ответный матч на «Энфилде», начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
9 – Alisson’s nine saves v PSG are the joint-most on record (since 2003-04) by a goalkeeper in a UEFA Champions League knockout stage game:— OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2025
Alisson v PSG (March 2025)
Andriy Lunin v RB Leipzig (February 2024)
Thibaut Courtois v Liverpool (May 2022)
Heroics. pic.twitter.com/7oNg3Wczyd
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