Спасал, как мог. Алиссон повторил достижение Лунина в Лиге чемпионов

5 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и английский «Ливерпуль». Хозяева полностью владели инициативой, нанесли 28 ударов в сторону ворот соперника, однако пропустили гол и проиграли – 0:1.

Главным героем этого противостояния стал вратарь гостей Алиссон, который сделал девять сейвов. Бразильский голкипер повторил достижения Андрея Лунина и Тибо Куртуа (оба – «Реал» Мадрид) по количеству спасений в одном матче.

Бельгиец отметился в финале Лиги чемпионов 2021/22 против «Ливерпуля», а украинец – в матче 1/8 финала с «РБ Лейпциг» в феврале 2024.

В текущем сезоне Алиссон провел в английском клубе 26 поединков во всех турнирах. 11 марта «Ливерпуль» и ПСЖ сыграют ответный матч на «Энфилде», начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.