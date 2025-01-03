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Испания
03 января 2025, 00:59 | Обновлено 03 января 2025, 01:21
42
0

Цыганков вернулся в основную группу Жироны и провел первую тренировку

Украинский вингер восстановился после мышечной травмы

03 января 2025, 00:59 | Обновлено 03 января 2025, 01:21
42
0
Цыганков вернулся в основную группу Жироны и провел первую тренировку
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Испанская «Жирона» провела 2 января первую тренировку в 2025 году. Перед тем у команды был день отдыха.

Подопечные Мичела Санчеса работали на поле «Монтиливи». Главной новостью стало возвращение в основную группу хавбека Виктора Цыганкова. Украинский футболист после отпуска присоединился к команде, а раньше тренировался индивидуально. Вингер восстановился после мышечной травмы. Все указывает на то, что он будет полностью готов к первому официальному матчу 2025 года, который «Жирона» сыграет 11 января на поле «Алавеса».

Фактически единственным травмированным остается Боян Миовски, который проходит реабилитацию после растяжения связок на лодыжке. Имевший проблемы с тем же суставом Джастин Гарсия уже на 100% готов к следующему матчу. Также полностью восстановился Иван Мартин, пропустивший открытую тренировку из-за простуды.

На тренировочной сессии не присутствовали Ориоль Ромеу, который более, и Ясер Асприлья, все еще находящийся в Колумбии, где он решает некоторые бюрократические вопросы.

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Николай Степанов Источник: L'Esportiu
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