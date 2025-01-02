Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Главные новости 1 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 января.
1. Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Виктору Насташевскому было 67 лет
2А. Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Клуб АПЛ хочет сохранить Илью в своем составе
2В. «Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
Лондонцам советуют сохранить украинца
3. Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы
Ризныком заинтересовался «Галатасарай»
4А. В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
Антон Царенко может перебраться в Испанию
4В. Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
К Владимиру проявляет интерес «Бенфика»
5. Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
«Рома» 5 января сыграет римское дерби с »Лацио»
6А. Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Марта проиграла Юань Юэ в 1/16 финала соревнований WTA 500 в Австралии
6В. Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене
Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели, Ангелина Калинина продолжает борьбу
7. «Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
Малик Скотт уверен в победе украинского боксера
8. Александр ФИЛИППОВ: «Наши фанаты – это 12-й игрок Александрии»
Нападающий «Александрии» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua
9. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025
Мы собрали все новогодние празднования звезд украинского футбола
10. «Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Олег Федорчук не в восторге от решения двух львовских клубов
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