Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 января.

1. Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер

Виктору Насташевскому было 67 лет

2А. Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному

Клуб АПЛ хочет сохранить Илью в своем составе

2В. «Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала

Лондонцам советуют сохранить украинца

3. Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы

Ризныком заинтересовался «Галатасарай»

4А. В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо

Антон Царенко может перебраться в Испанию

4В. Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец

К Владимиру проявляет интерес «Бенфика»

5. Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?

«Рома» 5 января сыграет римское дерби с »Лацио»

6А. Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене

Марта проиграла Юань Юэ в 1/16 финала соревнований WTA 500 в Австралии

6В. Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене

Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели, Ангелина Калинина продолжает борьбу

7. «Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев

Малик Скотт уверен в победе украинского боксера

8. Александр ФИЛИППОВ: «Наши фанаты – это 12-й игрок Александрии»

Нападающий «Александрии» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

9. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025

Мы собрали все новогодние празднования звезд украинского футбола

10. «Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении

Олег Федорчук не в восторге от решения двух львовских клубов