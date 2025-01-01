ФОТО. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025
Мы собрали все новогодние празднования звезд украинского футбола
Звезды украинского футбола активно поздравляли своих подписчиков в соцсетях.
Вспоминали главные события в своей жизни в 2024 году, благодарили ВСУ и желали мира, победы и спокойствия в Украине.
Предлагаем начать с одной из самых красивых пар украинского топ-футбола...
Илья и Ангелина Забарные искренне радуются успешному году:
У Ярмоленко все в сборе: красавица-жена и три сына:
Зубковы демонстрируют любовь и взаимопонимание на фоне непростого года:
Фотографии семьи Александра и Влады Зинченко с Рождества чудесно впишется в эту ленту:
Лунины оделись во всё черное:
Новоиспеченная семья Трубиных – Анатолий и Марина:
Степаненки делятся позитивным вайбом:
Коноплянка праздновал вместе с экс-партнерами по «Днепру»: Бойко, Ротанем и Олейником:
У Александра Тымчика было очень красиво и атмосферно:
Конопля вместе с женой и дочкой отдыхает в Буковеле:
Буяльские выделились своими новогодними пижамками:
У Сикана своя атмосфера:
Миколенко разразился большим постом, но мы выбрали это фото, потому что оно очень милое:
У Валерия Лучкевича – тотальная красота:
Александр Шовковский и его супруга Марина Кутепова выглядели великолепно:
Сергей Ребров затерялся на снимке, потому что фотографировал жену с детьми:
У Довбика был тихий семейный вечер:
А завершаем обзор несколькими видео и Instagram-публикациями Калюжного, Судакова, Шапаренко, Яремчука, Малиновского и Бражко:
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