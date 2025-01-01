ФОТО. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025

Звезды украинского футбола активно поздравляли своих подписчиков в соцсетях.

Вспоминали главные события в своей жизни в 2024 году, благодарили ВСУ и желали мира, победы и спокойствия в Украине.

Предлагаем начать с одной из самых красивых пар украинского топ-футбола...

Илья и Ангелина Забарные искренне радуются успешному году:

У Ярмоленко все в сборе: красавица-жена и три сына:

Зубковы демонстрируют любовь и взаимопонимание на фоне непростого года:

Фотографии семьи Александра и Влады Зинченко с Рождества чудесно впишется в эту ленту:

Лунины оделись во всё черное:

Новоиспеченная семья Трубиных – Анатолий и Марина:

Степаненки делятся позитивным вайбом:

Коноплянка праздновал вместе с экс-партнерами по «Днепру»: Бойко, Ротанем и Олейником:

У Александра Тымчика было очень красиво и атмосферно:

Конопля вместе с женой и дочкой отдыхает в Буковеле:

Буяльские выделились своими новогодними пижамками:

У Сикана своя атмосфера:

Миколенко разразился большим постом, но мы выбрали это фото, потому что оно очень милое:

У Валерия Лучкевича – тотальная красота:

Александр Шовковский и его супруга Марина Кутепова выглядели великолепно:

Сергей Ребров затерялся на снимке, потому что фотографировал жену с детьми:

У Довбика был тихий семейный вечер:

А завершаем обзор несколькими видео и Instagram-публикациями Калюжного, Судакова, Шапаренко, Яремчука, Малиновского и Бражко: