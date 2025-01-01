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01 января 2025, 23:51 | Обновлено 01 января 2025, 23:55
826
1

ФОТО. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025

Мы собрали все новогодние празднования звезд украинского футбола

01 января 2025, 23:51 | Обновлено 01 января 2025, 23:55
826
1
ФОТО. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025
Instagram. Илья и Алина Забарные

Звезды украинского футбола активно поздравляли своих подписчиков в соцсетях.

Вспоминали главные события в своей жизни в 2024 году, благодарили ВСУ и желали мира, победы и спокойствия в Украине.

Предлагаем начать с одной из самых красивых пар украинского топ-футбола...

Илья и Ангелина Забарные искренне радуются успешному году:

У Ярмоленко все в сборе: красавица-жена и три сына:

Зубковы демонстрируют любовь и взаимопонимание на фоне непростого года:

Фотографии семьи Александра и Влады Зинченко с Рождества чудесно впишется в эту ленту:

Лунины оделись во всё черное:

Новоиспеченная семья Трубиных – Анатолий и Марина:

Степаненки делятся позитивным вайбом:

Коноплянка праздновал вместе с экс-партнерами по «Днепру»: Бойко, Ротанем и Олейником:

У Александра Тымчика было очень красиво и атмосферно:

Конопля вместе с женой и дочкой отдыхает в Буковеле:

Буяльские выделились своими новогодними пижамками:

У Сикана своя атмосфера:

Миколенко разразился большим постом, но мы выбрали это фото, потому что оно очень милое:

У Валерия Лучкевича – тотальная красота:

Александр Шовковский и его супруга Марина Кутепова выглядели великолепно:

Сергей Ребров затерялся на снимке, потому что фотографировал жену с детьми:

У Довбика был тихий семейный вечер:

А завершаем обзор несколькими видео и Instagram-публикациями Калюжного, Судакова, Шапаренко, Яремчука, Малиновского и Бражко:

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фото lifestyle Новый год Илья Забарный Андрей Ярмоленко Александр Зубков Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) Ангелина Забарная Инна Ярмоленко Анна Зубкова Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Анатолий Трубин Марина Галаган Александр Тымчик Ефим Конопля Виталий Буяльский Алина Буяльская Даниил Сикан Виталий Миколенко Виктория Миколенко Валерий Лучкевич Александр Шовковский Анна Реброва Сергей Ребров Иван Калюжный Артем Довбик Юлия Довбик Николай Шапаренко Роман Яремчук Георгий Судаков Елизавета Судакова Тарас Степаненко Евгений Коноплянка Денис Бойко Руслан Ротань Денис Олейник Владимир Бражко
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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MaximusOne
Там в компанії Коноплянки, Олійника, Ротаня і Бойка, часом не Мандзюк по середині ?
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