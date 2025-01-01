Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы
Ризныком заинтересовался «Галатасарай»
25-летний голкипер сборной Украины и «Шахтера» Дмитрий Ризнык может покинуть донецкий клуб.
По информации Ajansspor, к украинскому стражу ворот есть большой интерес от чемпиона Турции «Галатасарая». Турецкий гранд внимательно изучает игру Ризныка и уже отправлял скаутов, чтобы они следили за матчами «Шахтера». «Галатасарай» готов предложить «горнякам» за Ризныка 7 миллионов евро.
В этом сезоне Ризнык провел 23 матча, из которых 7 отыграл на ноль, пропустив 24 голов. Ранее Ризнык был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2024 году.
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