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  4. Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Чемпионат Украины
01 января 2025, 21:52 | Обновлено 01 января 2025, 21:56
4474
5

Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 

Ризныком заинтересовался «Галатасарай»

01 января 2025, 21:52 | Обновлено 01 января 2025, 21:56
4474
5
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

25-летний голкипер сборной Украины и «Шахтера» Дмитрий Ризнык может покинуть донецкий клуб.

По информации Ajansspor, к украинскому стражу ворот есть большой интерес от чемпиона Турции «Галатасарая». Турецкий гранд внимательно изучает игру Ризныка и уже отправлял скаутов, чтобы они следили за матчами «Шахтера». «Галатасарай» готов предложить «горнякам» за Ризныка 7 миллионов евро.

В этом сезоне Ризнык провел 23 матча, из которых 7 отыграл на ноль, пропустив 24 голов. Ранее Ризнык был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2024 году.

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Галатасарай Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Ризнык
Дмитро Олійник Источник: Ajansspor
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roman75zpr
Ну, така собi Європа)
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
tato88
В Туреччину мінімум за 15, а кудись в топ5 можна і за 10...Різник наче дуже гарно про себе заявив, навіть на фоні результатів команди
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+1
Коментатор
Я так розумію,що Ajansspor - це їхнє турецьке джерело...а турки полюбляють щось роздувати,а потім самі ж спростовують...
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+1
Remark
#астанавітєсь
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0
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