Непробиваемый. Назван лучший игрок Шахтера по версии болельщиков
Победу в номинации одержал вратарь Дмитрий Ризнык
Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком команды в 2024 году по версии болельщиков.
Опрос проходил в социальных сетях, где фанаты отдали 57% голосов за Дмитрия. Вторую строчку занял Георгий Судаков (37%), а вот третий – Николай Матвиенко (9%).
Всего в 2024 году Ризнык провел 40 поединков в составе клуба, при этом в 14 матчах голкипер сохранил ворота сухими. Также вместе с «Шахтером» Дмитрий в этом году одержал победу в национальном чемпионате и Кубке Украины.
Напомним, что вратарь вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, поскольку в матче с ПСВ Дмитрий оформил 15 сейвов, что является рекордом турнира.
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