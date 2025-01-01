Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене
Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели, Ангелина Калинина продолжает борьбу
На хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) завершились все матчи 1/16 финала и были определены пары 3-го раунда.
По итогам поединков второго круга из соревнований вылетели две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Костюк в 1/16 финала уступила Юань Юэ, а Ястремская проиграла Анастасии Потаповой.
В Брисбене представлять Украину продолжит Ангелина Калинина, которая уже успела одолеть Ван Яфань и Диану Шнайдер.
Все игры 1/8 финала в состоятся 2 января. Калинина встретится с обидчицей Костюк Юань Юэ.
WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15]
Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова
Элина Аванесян – Онс Жабер
Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8]
Нижняя часть сетки
Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3]
Ангелина Калинина – Юань Юэ
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл
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