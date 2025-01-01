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  4. Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене
WTA
01 января 2025, 22:57 |
205
0

Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене

Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели, Ангелина Калинина продолжает борьбу

01 января 2025, 22:57 |
205
0
Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

На хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) завершились все матчи 1/16 финала и были определены пары 3-го раунда.

По итогам поединков второго круга из соревнований вылетели две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк в 1/16 финала уступила Юань Юэ, а Ястремская проиграла Анастасии Потаповой.

В Брисбене представлять Украину продолжит Ангелина Калинина, которая уже успела одолеть Ван Яфань и Диану Шнайдер.

Все игры 1/8 финала в состоятся 2 января. Калинина встретится с обидчицей Костюк Юань Юэ.

WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15]
Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова

Элина Аванесян – Онс Жабер
Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс
Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3]

Ангелина Калинина – Юань Юэ
Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл

По теме:
Ангелина Калинина – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 2 января
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
WTA Брисбен Арина Соболенко Юлия Путинцева Виктория Азаренко Мария Боузкова Элина Аванесян Онс Жабер Линда Носкова Мирра Андреева Эшлин Крюгер Сюзан Ламенс Полина Кудерметова Дарья Касаткина Ангелина Калинина Юань Юэ Анастасия Потапова Кимберли Биррелл Марта Костюк Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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