Минус две украинки. Определены все участницы 1/8 финала турнира в Брисбене

На хардовом турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) завершились все матчи 1/16 финала и были определены пары 3-го раунда.

По итогам поединков второго круга из соревнований вылетели две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк в 1/16 финала уступила Юань Юэ, а Ястремская проиграла Анастасии Потаповой.

В Брисбене представлять Украину продолжит Ангелина Калинина, которая уже успела одолеть Ван Яфань и Диану Шнайдер.

Все игры 1/8 финала в состоятся 2 января. Калинина встретится с обидчицей Костюк Юань Юэ.

WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева [15]

Виктория Азаренко [10] – Мария Боузкова

Элина Аванесян – Онс Жабер

Линда Носкова [12] – Мирра Андреева [8]

Нижняя часть сетки

Эшлин Крюгер – Сюзан Ламенс

Полина Кудерметова – Дарья Касаткина [3]

Ангелина Калинина – Юань Юэ

Анастасия Потапова – Кимберли Биррелл