Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец

22-летний хавбек «Динамо» Владимир Бражко заинтересовал европейский гранд.

К украинцу проявляет интерес «Бенфика». Португальский клуб следил за игрой Бражко в декабрьском матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад». Руководство «Бенфики» изучает возможность трансфера Бражко и до активных действий дело пока не доходило.

Напомним, за «Бенфику» играет партнер Бражко по сборной Украины голкипер Анатолий Трубин.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 25 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что Бражко попытается подписать «Борнмут».