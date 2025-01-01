Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
К Владимиру проявляет интерес «Бенфика»
22-летний хавбек «Динамо» Владимир Бражко заинтересовал европейский гранд.
К украинцу проявляет интерес «Бенфика». Португальский клуб следил за игрой Бражко в декабрьском матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад». Руководство «Бенфики» изучает возможность трансфера Бражко и до активных действий дело пока не доходило.
Напомним, за «Бенфику» играет партнер Бражко по сборной Украины голкипер Анатолий Трубин.
В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 25 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что Бражко попытается подписать «Борнмут».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хуан Безерра высказался о Владимире Зеленском
Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»