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  4. Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 19:04 | Обновлено 01 января 2025, 20:18
3437
2

Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец

К Владимиру проявляет интерес «Бенфика»

01 января 2025, 19:04 | Обновлено 01 января 2025, 20:18
3437
2
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

22-летний хавбек «Динамо» Владимир Бражко заинтересовал европейский гранд.

К украинцу проявляет интерес «Бенфика». Португальский клуб следил за игрой Бражко в декабрьском матче Лиги Европы против «Реал Сосьедад». Руководство «Бенфики» изучает возможность трансфера Бражко и до активных действий дело пока не доходило.

Напомним, за «Бенфику» играет партнер Бражко по сборной Украины голкипер Анатолий Трубин.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 25 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста. Ранее сообщалось, что Бражко попытается подписать «Борнмут».

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Динамо Киев Бенфика трансферы УПЛ трансферы Владимир Бражко Анатолий Трубин
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Отличный игрок, но низкий уровень других игроков сдерживает его. Бенфика отличный клуб. 
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+1
vitaha33
Продавайте, він не переоцінений гравець
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+1
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