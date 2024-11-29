Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
У Владимира Бражко есть шанс перейти в «Борнмут»
Английский «Борнмут» интересуется украинским полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, представители «вишен» следили за игрой 22-летнего футболиста во время ноябрьских матчей национальной сборной Украины и «Динамо» в Лиге Европы.
Отмечается, что сумма трансфера может составлять около 20 миллионов евро. Переход может состояться уже летом 2025 года.
Напомним, в составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный. Ранее сообщалось, что им интересуется «Реал».
В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уступили в очередном матче Лиги Европы
«Арсенал» уже исправил ошибку, связанную с полтавской «Ворсклой»
может перспективный,с шансом вырасти в хорошего футболиста?
прописывать процент от перепродажи и отпускать.
в УПЛ он расти уже не сможет. Вон посмотрите на Судакова и бразильцев купленных Шахтером. Все они талантливы, но деградируют.