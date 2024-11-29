Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги

Английский «Борнмут» интересуется украинским полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, представители «вишен» следили за игрой 22-летнего футболиста во время ноябрьских матчей национальной сборной Украины и «Динамо» в Лиге Европы.

Отмечается, что сумма трансфера может составлять около 20 миллионов евро. Переход может состояться уже летом 2025 года.

Напомним, в составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный. Ранее сообщалось, что им интересуется «Реал».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.