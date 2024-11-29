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Англия
29 ноября 2024, 12:41 |
2194
3

Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги

У Владимира Бражко есть шанс перейти в «Борнмут»

29 ноября 2024, 12:41 |
2194
3
Клуб АПЛ с украинцем в составе может купить звезду Динамо за большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Борнмут» интересуется украинским полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, представители «вишен» следили за игрой 22-летнего футболиста во время ноябрьских матчей национальной сборной Украины и «Динамо» в Лиге Европы.

Отмечается, что сумма трансфера может составлять около 20 миллионов евро. Переход может состояться уже летом 2025 года.

Напомним, в составе «Борнмута» выступает украинский защитник Илья Забарный. Ранее сообщалось, что им интересуется «Реал».

В сезоне 2024/25 Владимир Бражко провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Владимир Бражко Илья Забарный Борнмут Динамо Киев трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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Комментарии 4
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zhyr
20 сумніваюсь, але продавати треба. Бо буде, як з Шапаренко - "сирой, сирой", а зараз вже нах нікому не треба з топ-чемпіонатів.
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0
Sergei2112
звезда???очень интересно...
может перспективный,с шансом вырасти в хорошего футболиста?
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0
Gargantua81
учитывая, что УПЛ уже дно и продолжает стремительно падать, то надо продавать.
прописывать процент от перепродажи и отпускать.
в УПЛ он расти уже не сможет. Вон посмотрите на Судакова и бразильцев купленных Шахтером. Все они талантливы, но деградируют.
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0
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