Александр ФИЛИППОВ: «Наши фанаты – это 12-й игрок Александрии»

Форвард «Александрии» Александр Филиппов в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о своих индивидуальных достижениях и результатах команды в первой половине сезона.

– Александр, как оцените первую половину сезона? Что главное выделите в игре «Александрии» и в своей игре?

– Первую половину сезона для «Александрии» я точно могу занести в актив, потому что у нас было очень много хороших игр и положительных результатов. Я думаю, мы можем быть довольны в большинстве случаев своей игрой и тем, как мы действовали в поединках против сильных соперников. Мы добыли очень важные очки. И теперь, главное, во второй части сезона не сбавлять обороты. Нам нужно хорошо подготовиться на сборах и вторую половину сезона провести не менее удачно, чем первую.

– Хет-трик в ворота «Шахтера», а также голы в ворота «Руха», «Кривбасса» и «ЛНЗ» у вас в активе в первой половине сезона. Какие-то голы можете выделить? Или все забитые мячи важные?

– Конечно, же все голы важные. Не могу выделить какой-то один гол. Главное, что эти голы приносили очки моей команде. Это самое главное! Поэтому буду делать все возможное, чтобы помогать своей команде в каждой игре, и чтобы этих забитых мячей становилось еще больше!

– Интересный такой факт. «Руху», «Кривбассу» и «ЛНЗ» вы забивали в концовках таймов. С «Шахтером» вы забили в конце 1 тайма и в начале 2 тайма. Это просто совпадение? Или есть какой-то секрет в том, что 4 мяча из 6 вы забили именно в концовках таймов?

– Нет, никакого секрета абсолютно нет. Это было чистое совпадение. Я пытаюсь реализовывать те возможности, которые есть. Поэтому хорошо, что так получается.

– С 6 голами в активе вы находитесь в списке лучших голеадоров УПЛ. Первый – Ванат, забил 10 мячей. Есть желание побороться за первое место или за попадание в тройку лучших снайперов?

– Конечно же, всегда есть желание выступать как можно лучше. Но у меня нету цели гоняться за кем-то. Моя первоочередная задача – быть нужным своей команде. А как нападающему для меня важно забивать голы и приносить очки своей команде. На зимних сборах у нас будет время для того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в первой части сезона индивидуально и командно. Мы будем стараться в лучшей форме войти во второй круг, который будет не менее важен и еще более тяжелый, чем первый.

– Поддержка трибун сильно вам помогла в первой половине сезона? Все-таки на «Нике» вы продемонстрировали очень хороший футбол.

– Конечно же, наши фанаты – это наш 12-й игрок. Поэтому мы всегда чувствуем их поддержку в любых играх. Я хочу им сказать большое спасибо и обязательно приходите на все матчи как можно больше. Мы играем для вас и вдохновляемся вашей поддержкой, особенно, когда бывают трудные матчи и трудные этапы. Это все мы проходим все вместе. Поэтому мы как одно целое – команда, футболисты, тренеры, руководство, фанаты. Мы работаем ради одной цели – чтобы ФК Александрия был как можно выше в турнирной таблице УПЛ и радовал всех жителей города и фанатов своей игрой и результатами.

– В домашнем матче с киевским «Динамо» «Александрия» и вовсе была близка даже к победе. Чего не хватило для взятия трех очков? И то же самое по второму поединку. Вы имели пару хороших моментов в Киеве, но первым забило «Динамо» и в итоге победило 3:0.

– Можно разделить эти два матча с «Динамо». По поводу первого поединка, наверное, правильно сказал Руслан Петрович, что нам не хватало агрессии и мы где-то действовали робко. Возле ворот «Динамо» нам не хватало завершения, и мы боялись где-то брать инициативу на себя. С нашей стороны было мало ударов, хотя были хорошие предпосылки для этого. Где-то не хватало хладнокровия, где-то уверенности в том плане, чтобы больше взять на себя игру и вывести себя на ударную позицию. Просто нам не хватало остроты именно в завершающей стадии. А второй поединок, можно сказать, мы проиграли из-за того, что сказались где-то индивидуальные ошибки. После этого мы не смогли прийти в себя и нащупать свою игру. Но как бы там ни было, мы не суетились и пытались создавать моменты. Но в матче против «Динамо», когда проигрываешь на выезде 2:0, конечно, тяжело. Мы позволили «Динамо» играть в их игру. А они особенно сильны на контратаках и с задействованием флангов. А мы дали им много предпосылок для этого.

– Какие планы на отпуск? Как отдыхаете?

– Отпуск обычно провожу с семьей. Ничего особенного. Так как я мало времени провожу со своими родными, хочется за это время, а это чуть больше трех недель, просто провести время с семьей. А затем уже потихоньку возвращаться в форму!

– Руслан Ротань уже дал какие-то рекомендации как поддерживать форму?

– Конечно, мы все получили индивидуальный план тренировок. Я знаю, что ребята являются большими профессионалами и будут выполнять это, поэтому все будет хорошо! Мы должны быть готовы подойти к зимним сборам и их хорошо провести, потому что вторая часть сезона будет не менее важной и еще более тяжелой для нас.