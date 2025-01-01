Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?

Римская «Рома» сыграет первый матч в 2025 году 5 января против «Лацио» – это будет поединок 19-го тура Серии А.

Сегодня, 1 января, «Рома» накануне римского дерби провела тренировку. Участия в тренировке не принял украинский нападающий «волков» Артем Довбик. Однако по информации IlRomanista, украинский нападающий не травмирован, наставник «Ромы» Клаудио Раньери решил поберечь силы Артема перед матчем с «Лацио».

Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.