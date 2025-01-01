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  4. Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
Италия
01 января 2025, 18:50 |
230
3

Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?

«Рома» 5 января сыграет римское дерби с »Лацио»

01 января 2025, 18:50 |
230
3
Довбик пропустил тренировку с Ромой. И это не из-за травмы, что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» сыграет первый матч в 2025 году 5 января против «Лацио» – это будет поединок 19-го тура Серии А.

Сегодня, 1 января, «Рома» накануне римского дерби провела тренировку. Участия в тренировке не принял украинский нападающий «волков» Артем Довбик. Однако по информации IlRomanista, украинский нападающий не травмирован, наставник «Ромы» Клаудио Раньери решил поберечь силы Артема перед матчем с «Лацио».

Украинский нападающий провел в первой части сезона Серии А 16 матчей, забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Марко Боррьелло высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике.

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Клаудио Раньери Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Рома - Лацио
Дмитро Олійник Источник: il Romanista
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Комментарии 3
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Saar
Цікаво. Іншим не "береже сили" а Довбику береже.  Що з фігурою, Артеме!? В Серії А це дуже погано!
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+1
8number
Шо шо, новий рік зустрічав хлопець як то положено 😀
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+1
saltim
Мельдоний?
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0
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