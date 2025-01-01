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  4. «Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 21:05 |
2909
2

«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении

Олег Федорчук не в восторге от решения двух львовских клубов

01 января 2025, 21:05 |
2909
2
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
ФК Динамо Киев. Олег Федорчук

Известный тренер и ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о том, стало ли для него неожиданностью объединение львовских команд «Карпаты» и «Рух» с наступающего сезона, а также о том, принесет ли это пользу украинскому футболу.

– Это тот случай, когда диму без огня не бывает. Несколько лет назад владелец «Руха» Григорий Козловский не был против продажи загородной клубной базы, где располагалась академия в Винниках. Не исключено, что львовский бизнесмен переоценил её стоимость, и тогда сделка с потенциальным покупателем – ФК «Шахтер» – не состоялась. В прошлом году ситуация в «Руси» ухудшилась из-за задолженности по зарплатам, что свидетельствовало о финансовых проблемах клуба. Видимо, Козловский искал выход из этой сложной ситуации.

– Как вы думаете, поможет ли это объединение львовскому футболу в целом?

– Навряд ли. Уже было объединение «Карпат» и СКА, которое не принесло никаких дивидендов. В текущей ситуации в столице Галичины было две боеспособные команды, а теперь останется только одна.

– А на уровне всей Украины?

– Это тоже репутационные потери. Долгое время академия «Руха» считалась одной из лучших в Европе, и проект, который когда-то воспринимался как кузница футбольных талантов, теперь можно считать неудавшимся. Это заставит тех меценатов, которые были готовы инвестировать в развитие футбольной инфраструктуры, задуматься, прежде чем принять решение. Возможно, Козловский просто не рассчитал свои силы и не стоило начинать этот проект с таким размахом.

– На ваш взгляд, только финансовые проблемы стали причиной переговоров о слиянии с владельцем «Карпат» Владимиром Матківским?

– Да, разочарование от результатов «Руха» в текущем чемпионате очевидно. И разговоры о возможных изменениях в руководстве команды тоже не случаются на пустом месте. Хотя «Рух» – самобытная команда, которая никак не похожа на другие клубы Украины. Возможно, клуб и замедлил темпы, но не забывайте, что команда строилась вокруг молодых футболистов, составивших основу молодежной сборной Украины. Второй момент: Козловский, вероятно, ожидал, что этот проект начнёт приносить прибыль от продаж игроков, чего, к сожалению, не произошло. «Рух» не достиг уровня еврокубков, а значит, рассчитывать на значительную прибыль было невозможно.

– Можно ли ожидать, что «Карпаты» скоро усилятся игроками «Руха»?

– Поскольку после объединения Львов в следующем сезоне будет представлять только «Карпаты», «Рух» может передать «Карпатам» своих лучших игроков уже в январе.

– Кто из игроков мог бы помочь «Карпатам»?

– В обороне – Олексій Сич и Роман Дідик, в середине поля – Ілля Квасниця, в нападении – Ігор Краснопір. Рекомендую также Богдана Слюбика, но на него уже обратило внимание киевское «Динамо».

Однако это объединение добавит головной боли УПЛ и ПФЛ. Ведь из элитного дивизиона по спортивному принципу исчезнет «Рух», а также неясно, будет ли продолжать играть второй состав клуба, «Рух-2». Козловский заявлял, что на работу академии это не повлияет, но не понятно, будет ли финансовая поддержка со стороны «Карпат». Однако очевидно, что целая группа тренеров останется без работы.

– Не исключено, что летом «Карпаты» захотят усилиться игроками «Руха», воспитанниками главного тренера Виталия Пономарева. Не возникнет ли здесь конфликта, воспримут ли новички тренерские идеи наставника «Карпат» Виталия Лупашко?

– В этом случае лучший вариант – пригласить нейтрального специалиста, особенно учитывая, что «Карпаты» и «Рух» придерживаются разных стилей игры. Тут решающее слово будет за президентом «Карпат» Матківським. Однако хочется пожелать ему избежать ошибок, как это было с назначением Владислава Лупашко, когда из «Карпат» буквально выгнали одного из лучших тренеров в истории украинского футбола Мирона Маркевича.

– Как вы думаете, может ли Львов стать третьей силой украинского футбола в следующем сезоне?

– Не думаю. У той же «Олександрії» перспективы лучше, несмотря на то, что у «Карпат» гораздо больший бюджет. Кроме того, есть амбициозные клубы, как Житомир, Кривой Рог, Черкассы.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов инсайд Олег Федорчук
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Коментатор
З усього зрозуміло тільки те,що у Козловського проблеми.А що вийде з цього так званого "злиття" час покаже.Хотілося б звичайно,щоб у країні було більше боєздатних колективів,які б ставили перед собою високі цілі на чемпіонат.Але тут здається зовсім не той випадок,хоча буду радий,якщо помиляюсь...
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0
Gargantua81
Гриша связался с Порошенко, а зеленые как спонсора ПЕС прижали его по контрабасу сигарет. ручеек доходов просто пересох, вот и весь секрет.
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