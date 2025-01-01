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Англия
01 января 2025, 22:23 | Обновлено 01 января 2025, 23:06
2994
0

Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному

Клуб АПЛ хочет сохранить Илью в своем составе

01 января 2025, 22:23 | Обновлено 01 января 2025, 23:06
2994
0
Будут действовать жестко. Борнмут принял важное решение по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine

«Борнмут» не планирует продавать украинского защитника Илью Забарного и его коллегу по амплуа Милоша Керкеза этой зимой, сообщает GiveMeSport.

К экс-игроку киевского «Динамо» проявляют интерес сразу несколько топ-клубов АПЛ – «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм».

Но, как уверяет источник, «Борнмут» готов действовать жестко, чтобы сохранить дуэт защитников. В то же время в клубе уверены, что они смогут это сделать.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 19 матчей. Результативными действиями украинец не отличался. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет 38 млн евро.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Милош Керкез Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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