В ночь на 3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/4 финала украинка сыграет против Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113). Время начала игры – 03:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Ангелина Калинина

Я не ждал от Калининой ничего на этих соревнованиях, поэтому с каждой ее победой радость и вера в соотечественницу все росли и росли.

Теперь Ангелина уже в четвертьфинале и шансы на выход в решающий поединок турнира достаточно велики. Сетка сложилась неплохо, и после победы над Биррелл в полуфинале возможна либо Эшлин Крюгер, либо Полина Кудерметова. Больше верится в американку, но сейчас не об этом. Ангелине нужно для начала пройти Кимберли, ибо все мы знаем поговорку про «гоп» и «перепрыгнуть».

Считаю, что у Биррелл будет эмоциональное преимущество. Девушки будут играть на центральном корте Pat Rafter Arena, Кимберли – австралийка, поэтому и так ясно, кого будут поддерживать фанаты. Но Ангелина на кортах Брисбена просто «keep calm and play», так что очень важно сохранить стойкость и не сломаться во время поединка.

Что касается игровых аспектов, то у Ангелины все очень неплохо. Она полностью восстановилась от болезней и травм, которые преследовали ее с лета 2024 года, хорошо провела первые три игры в Брисбене, одолев цепких двух китаянок и 13-ю ракетку Шнайдер. Во всех поединках в Брисбене Ангелина подавала первым мячом в 60%+ случаях и на которых выигрывала более 70% поинтов. Только с Ван Яфань было 63%, но и матч тот завершился досрочно.

На вторых мячах Калинина не смотрится столь уверенно, но... А кто у женщин можно похвастаться хорошей второй? Главное, что украинка не сыпет двойными ошибками, что тоже очень важно в женском Туре. Ангелина переиграла всех трех соперниц с показателем выигранных очков на приеме первой подачи ниже 50%. Сложно с этого сделать какие-то выводы – показатели просто хорошие и надежные, а игра зависит не только от чего-то одного: приема или подачи.

Кимберли не выделяется чем-то особенным и главным преимуществом австралийки будут трибуны. Эмоции – это хорошо, можно завестиcь, вернуться в игру с практически проигранного матча, но Ангелина всегда была малоэмоциональной, так что главное сохранить все свои качества и спокойно делать работу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Кимберли Биррелл

Про фанатов сказали, поэтому снова к этому не возвращаемся. Кимберли на своем пути прошла Присциллу Хон, Эмму Наварро и Анастасию Потапову. Забавно, что наиболее проблемным поединком для Биррелл была встреча с Хон, где ей пришлось делать камбек после проигранного первого сета.

У Кимберли похожая ситуация со статистическими показатели с Калининой что на подаче, что на приеме. Ангелина выше на 10 сантиметров, но особой разницы это не придает. Но все же не заикнусь сказать, что стили девушек похожи. Вот что-то не так. Возможно, факт того, что Ангелина чуть меньше бегает по корту и больше делает упор на качественную и надежную игры на задней линии. Не знаю...

Однако с уверенностью можно заявить, что Биррелл будет очень непростой соперницей. Букмекеры отдают предпочтение Ангелине и ведут ее небольшой фавориткой, но я бы оценивал шансы примерно равными.

Кимберли обыграла более рейтинговых соперниц, чем Ангелина, + с более пробивным стилем. И наоборот. Если же Калинина уже играла с китаянками, которые любят затягивать розыгрыши и завязывают в ралли, то Наварро и Потапова – это про агрессию. Возможно, смена акцента сыграет на руку Калининой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кимберли Биррелл

Прогноз на матч Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл

Как уже было сказано выше – Ангелина идет фавориткой. Но брать победу украинки за за 1.69 – не самый надежный и даже не самый интересный вариант. Букмекеры предлагают неплохой коэффициент на медицинский тайм-аут – 3.50. Учитывая, что для каждой это будет третий матч за третий день, и в случае затягивания поединка – вполне возможно, что кто-то, да обратится к физио.

Ну а если рассматривать патриотическую ставку, то победа Калининой + тотал больше 19.5 геймов за 2.37 выглядит хорошим вариантом.