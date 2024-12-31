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  4. Унаи ЭМЕРИ: «В матче с Брайтоном мы заслуживали большего»
Англия
31 декабря 2024, 05:15 |
64
0

Унаи ЭМЕРИ: «В матче с Брайтоном мы заслуживали большего»

Тренер «Астон Виллы» подвел итоги матча 19-го туру АПЛ

31 декабря 2024, 05:15 |
64
0
Унаи ЭМЕРИ: «В матче с Брайтоном мы заслуживали большего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Унаи Эмери, наставник «Астон Виллы», прокомментировал результативную ничью в 19-м туре АПЛ против «Брайтона» (2:2).

«Мы пропустили один гол, и после этого было сложнее отыграться, но мы это сделали. Мы контролировали игру, доминировали в матче и создавали моменты.

Нам нужно было забить третий гол, чтобы попытаться завершить матч. Мы этого не сделали, и тут у них появилось несколько моментов, как результат, они забили и добились ничьи.

Я думаю, мы заслуживали большего, но мы должны это принять. Мы заканчиваем год с 29 очками – немного ниже наших ожиданий, чтобы попасть в Европу, но лига очень плотная. Вокруг нас много команд, и мы должны попытаться быть позитивными. Мы должны попытаться закончить год, чувствуя себя сильными, как дома на «Вилла Парк».

Сегодня мы немного разочарованы результатом, но я очень горжусь нашей работой, игроками и болельщиками за весь сезон», – ответил Эмери.

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Унаи Эмери Астон Вилла Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Астон Вилла
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