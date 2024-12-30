США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE

31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы А США встретится с Хорватия. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря

04:00. США – Хорватия

Тейлор Фритц – Борна Чорич

Тейлор Фритц – Борна Чорич Коко Гауфф – Донна Векич

Коко Гауфф – Донна Векич Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Донна Векич / Иван Додиг

В одной группе США и Хорватия выступают вместе с Канадой.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей