Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
30 декабря 2024, 23:21 |
15
0

США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 31 декабря в 04:00

30 декабря 2024, 23:21 |
15
0
США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.

В поединке группы А США встретится с Хорватия. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря

04:00. США – Хорватия

  • Тейлор Фритц – Борна Чорич
  • Коко Гауфф – Донна Векич
  • Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Донна Векич / Иван Додиг

В одной группе США и Хорватия выступают вместе с Канадой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Италия – Франция. Матчи Паолини и Умбера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определена первая пара 1/4 финала United Cup 2025. С кем сыграет Китай?
ФОТО. Китай и Германия определили победителя группы Е на United Cup 2025
United Cup сборная США по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Хорватии по теннису сборная Хорватии по теннису смотреть онлайн Тейлор Фритц Борна Чорич Коко Гауфф Донна Векич Иван Додиг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м
Другие виды | 30 декабря 2024, 16:00 7
Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м
Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м

Sport.ua выделяет события, которые огорчили больше всего в уходящем году

Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Футбол | 30 декабря 2024, 07:32 0
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом

Итальянский специалист доволен игрой своей команды

ВИДЕО. Антиизраильские протесты в Окленде. У теннисистки – украинские корни
Теннис | 30.12.2024, 21:38
ВИДЕО. Антиизраильские протесты в Окленде. У теннисистки – украинские корни
ВИДЕО. Антиизраильские протесты в Окленде. У теннисистки – украинские корни
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Футбол | 30.12.2024, 08:22
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Лунин поставил Пересу условие. Голкипер Реала принял кардинальное решение
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30.12.2024, 07:49
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
«Заплатите мне за этот». Экс-чемпион мира рассказал, как победил Усика
28.12.2024, 23:27 1
Бокс
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 15
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 4
Бокс
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
30.12.2024, 09:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем