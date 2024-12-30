США – Хорватия. Фритц – Чорич, Гауфф – Векич. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 31 декабря в 04:00
31 декабря продолжатся матчевые противостояния командного турнира United Cup 2025.
В поединке группы А США встретится с Хорватия. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа А, Перт. 31 декабря
04:00. США – Хорватия
- Тейлор Фритц – Борна Чорич
- Коко Гауфф – Донна Векич
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Донна Векич / Иван Додиг
В одной группе США и Хорватия выступают вместе с Канадой.
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