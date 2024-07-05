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Уимблдон
05 июля 2024, 12:28 |
429
0

Двукратный чемпион Уимблдона намекнул, что может начать тренерскую карьеру

Энди Маррей не хочет прощаться с теннисом

05 июля 2024, 12:28 |
429
0
Двукратный чемпион Уимблдона намекнул, что может начать тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

В четверг Энди Маррей вместе с братом Джейми сыграли матч первого раунда парного разряда на Уимблдоне, проиграв австралийскому дуэту Ринка Хиджиката / Джон Пирс – 6:7(6), 4:6.

После завершения встречи Энди ответил, вернется он на корты Уимблдона в следующем году.

«Я точно еще вернусь. Люблю теннис, постоянно его смотрю.

И мне, наверное, будет комфортнее в тренерской ложе, чем где-нибудь еще», – сказал Маррей в интервью на корте.

В этом году Энди Маррей еще сыграет в миксте с Эммой Радукану.

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Энди Маррей Уимблдон-2024 Джейми Маррей
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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