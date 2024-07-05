Двукратный чемпион Уимблдона намекнул, что может начать тренерскую карьеру
Энди Маррей не хочет прощаться с теннисом
В четверг Энди Маррей вместе с братом Джейми сыграли матч первого раунда парного разряда на Уимблдоне, проиграв австралийскому дуэту Ринка Хиджиката / Джон Пирс – 6:7(6), 4:6.
После завершения встречи Энди ответил, вернется он на корты Уимблдона в следующем году.
«Я точно еще вернусь. Люблю теннис, постоянно его смотрю.
И мне, наверное, будет комфортнее в тренерской ложе, чем где-нибудь еще», – сказал Маррей в интервью на корте.
В этом году Энди Маррей еще сыграет в миксте с Эммой Радукану.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка вместе с Тимеа Бабош в двух сетах переиграла тандем Бейнс / Раецки
Обе сборные могли бы сыграть в финале Евро, но кто-то из них покинет турнир после четвертьфинала