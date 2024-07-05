Двукратный чемпион Уимблдона намекнул, что может начать тренерскую карьеру

В четверг Энди Маррей вместе с братом Джейми сыграли матч первого раунда парного разряда на Уимблдоне, проиграв австралийскому дуэту Ринка Хиджиката / Джон Пирс – 6:7(6), 4:6.

После завершения встречи Энди ответил, вернется он на корты Уимблдона в следующем году.

«Я точно еще вернусь. Люблю теннис, постоянно его смотрю.

И мне, наверное, будет комфортнее в тренерской ложе, чем где-нибудь еще», – сказал Маррей в интервью на корте.

В этом году Энди Маррей еще сыграет в миксте с Эммой Радукану.