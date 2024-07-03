Стало известно, с кем Энди Маррей сыграет в миксте на последнем Уимблдоне
Британцы пригласили в смешанный парный разряд звездный дуэт
Двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде Энди Маррей в этом году сыграет только в парных разрядах.
Ранее сообщалось, что в мужском парном разряде он выступит с с братом Джейми.
Теперь стало известно, что Энди Маррей и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану получили wild card на Уимблдон в миксте.
Отметим, что подготовка Энди Маррея к его последнему Уимблдону подверглась болезненному удару две недели назад, когда он был вынужден сняться с турнира в ATP 500 в Лондоне из-за боли и онемения в спине и правой ноге. Вскоре Маррею была сделана операция на спине по удалению кисты позвоночника.
Team name suggestions at the ready...@EmmaRaducanu and @andy_murray will be entering this year's Mixed Doubles Championship as wild cards 🇬🇧#Wimbledon pic.twitter.com/ILAdl99y3n— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2024
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