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Уимблдон
03 июля 2024, 15:14 | Обновлено 03 июля 2024, 15:17
63
0

Стало известно, с кем Энди Маррей сыграет в миксте на последнем Уимблдоне

Британцы пригласили в смешанный парный разряд звездный дуэт

03 июля 2024, 15:14 | Обновлено 03 июля 2024, 15:17
63
0
Стало известно, с кем Энди Маррей сыграет в миксте на последнем Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде Энди Маррей в этом году сыграет только в парных разрядах.

Ранее сообщалось, что в мужском парном разряде он выступит с с братом Джейми.

Теперь стало известно, что Энди Маррей и чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану получили wild card на Уимблдон в миксте.

Отметим, что подготовка Энди Маррея к его последнему Уимблдону подверглась болезненному удару две недели назад, когда он был вынужден сняться с турнира в ATP 500 в Лондоне из-за боли и онемения в спине и правой ноге. Вскоре Маррею была сделана операция на спине по удалению кисты позвоночника.

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Энди Маррей Уимблдон-2024 Эмма Радукану
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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