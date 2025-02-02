Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле – первый игрок ПСЖ, забивший хет-трик в двух матчах подряд
Франция
02 февраля 2025, 01:02 |
61
0

Дембеле – первый игрок ПСЖ, забивший хет-трик в двух матчах подряд

В последних 6 матчах во всех турнирах француз забил 11 голов

02 февраля 2025, 01:02 |
61
0
Дембеле – первый игрок ПСЖ, забивший хет-трик в двух матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Усман Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», который забил хет-трик в двух матчах подряд, оформив три гола в поединках против «Штутгарта» и «Бреста».

1 февраля состоялась встреча 20-го тура французской лиги между командами «Брест» и «ПСЖ». Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

Дембеле забил 11 голов в последних 6 поединках во всех соревнованиях: «Монако» (1), «Сент-Этьен» (2), «Манчестер Сити» (1), «Реймс» (1), «Штутгарт» (3), «Брест» (3).

В текущей кампании чемпионата Франции Усман провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Парижский клуб располагается на первом месте в таблице соревнования (15 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

По теме:
Он забивал в финале ЛЧ. Именитый вингер ПСЖ сменит клуб
Брест – ПСЖ – 2:5. Хет-трик невероятного Дембеле. Видео голов и обзор
Хет-трик форварда-новичка. Монако в матче на 6 голов одолел Осер
Лига 1 (Франция) Брест (Франция) Усман Дембеле ПСЖ статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Футбол | 01 февраля 2025, 12:04 6
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему

Сергей Кривцов решил, что лучше сыграет в MLS за «Интер Майями»

В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2025, 19:33 30
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины

Александр Зубков станет игроком турецкого клуба

Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Футбол | 01.02.2025, 23:54
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Роналду рассказал, какого игрока его сын считает лучшим за него
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01.02.2025, 09:01
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
31.01.2025, 14:25 12
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26 1
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
01.02.2025, 16:00 67
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем