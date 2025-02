Дембеле – первый игрок ПСЖ, забивший хет-трик в двух матчах подряд

Усман Дембеле стал первым игроком в истории «ПСЖ», который забил хет-трик в двух матчах подряд, оформив три гола в поединках против «Штутгарта» и «Бреста».

1 февраля состоялась встреча 20-го тура французской лиги между командами «Брест» и «ПСЖ». Матч завершился победой гостей со счетом 5:2.

Дембеле забил 11 голов в последних 6 поединках во всех соревнованиях: «Монако» (1), «Сент-Этьен» (2), «Манчестер Сити» (1), «Реймс» (1), «Штутгарт» (3), «Брест» (3).

В текущей кампании чемпионата Франции Усман провел 18 матчей, забил 14 голов и отдал 3 ассиста. Парижский клуб располагается на первом месте в таблице соревнования (15 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

