«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский, который ныне играет в медиалиге за IGNIS, поделился мнением по поводу допингового скандала вингера сборной Украины Михаила Мудрика:

– Что думаешь о ситуации с допингом Мудрика? Если проба Б будет положительной, то ему светит три года дисквалификации. Возможно ли после такого срока вернуться на высокий уровень футбола?

– Помните Рому Еременко, игравшего в «Динамо»? Так вот, в ЦСКА его поймали на употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали на два года. После этого он уже не смог вернуться на прошлый уровень. Это очень серьезно.

Я уверен, что Мудрик – нормальный малый. Он не пьет, не курит, и этот допинг, скорее всего, в организм попал по ошибке. Но в любом случае отвечать будет он. Офицерам все равно, как в его организм попал мельдоний, случайно или нет, – считает Милевский.