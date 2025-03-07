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  4. «Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Англия
07 марта 2025, 08:55 |
5325
0

«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика

Экс-игрок киевского «Динамо» прокомментировал скандальную ситуацию

07 марта 2025, 08:55 |
5325
0
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский, который ныне играет в медиалиге за IGNIS, поделился мнением по поводу допингового скандала вингера сборной Украины Михаила Мудрика:

– Что думаешь о ситуации с допингом Мудрика? Если проба Б будет положительной, то ему светит три года дисквалификации. Возможно ли после такого срока вернуться на высокий уровень футбола?

– Помните Рому Еременко, игравшего в «Динамо»? Так вот, в ЦСКА его поймали на употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали на два года. После этого он уже не смог вернуться на прошлый уровень. Это очень серьезно.

Я уверен, что Мудрик – нормальный малый. Он не пьет, не курит, и этот допинг, скорее всего, в организм попал по ошибке. Но в любом случае отвечать будет он. Офицерам все равно, как в его организм попал мельдоний, случайно или нет, – считает Милевский.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Динамо Киев Артем Милевский допинг дисквалификация
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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