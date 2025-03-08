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  4. «Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 07:19 |
454
0

«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход

Александр Поздеев покинул «Колос»

08 марта 2025, 07:19 |
454
0
«Уже поблагодарили». Тренер клуба УПЛ подтвердил свой уход
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поздеев

Украинский специалист Александр Поздеев подтвердил свой уход из «Колоса» после поражения в матче 20 тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (0:1).

– Александр Сергеевич, прочитал в СМИ, что президент Колоса уволил всех тренеров и менеджеров. Это правда?

– Президента здесь сейчас нет. Но, по словам, нам уже поблагодарили за работу.

– Выходит, что ваш тренерский штаб покидает Колос?

– Да. Наверное, у руководства Колоса уже есть какие-то варианты и в ближайшие дни должны представить новый тренерский штаб. Пока у команды нет расписания, сами футболисты не понимают, какая ситуация. Завтра у них выходной, а дальше никто ничего не знает.

– Трудовую книгу вы уже забрали?

– Все только произошло. Пока ничего не забирал. Я ведь в Коваливке, а трудовая в офисе. На днях уеду и заберу.

Ранее сообщалось, что бывший лидер «Колоса» перебрался в «Динамо».

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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