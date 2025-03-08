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Англия
08 марта 2025, 10:10 | Обновлено 08 марта 2025, 10:11
389
0

Его хочет видеть Гвардиола. Манчестер Сити нацелился на звезду ПСЖ

Жоау Невеш привлекает внимание английского клуба

08 марта 2025, 10:10 | Обновлено 08 марта 2025, 10:11
389
0
Его хочет видеть Гвардиола. Манчестер Сити нацелился на звезду ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола хочет видеть 20-летнего португальца в команде. Точна сумма возможного трансфера не известна, но она будет довольно высокой.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» близок к переходу в другой топовый клуб.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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