Его хочет видеть Гвардиола. Манчестер Сити нацелился на звезду ПСЖ

Португальский полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола хочет видеть 20-летнего португальца в команде. Точна сумма возможного трансфера не известна, но она будет довольно высокой.

В текущем сезоне Жоау Невеш провел 35 матчей на клубном уровне, забил 4гола и отдал 9 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Сити» близок к переходу в другой топовый клуб.