СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта

В пятницу, 7 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Оболонь

2.44 – 2.75 – 3.85

21:00 Аль-Наср – Аль-Шабаб

1.80 – 4.05 – 3.59

21:45 Кальяри – Дженоа

2.50 – 3.16 – 3.36

ТЕННИС

21:00 Марта Костюк – Робин Монтгомери

1.29 – 3.65

23:30 Даяна Ястремская – Онс Жабер

2.45 – 1.56

КИБЕРСПОРТ

16:30 NaVi – sAw

1.07 – 7.85