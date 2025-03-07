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07 марта 2025, 15:49 |
56
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

07 марта 2025, 15:49 |
56
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 7 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Заря – Оболонь

Ggbet 2.44 – 2.75 – 3.85

21:00 Аль-Наср – Аль-Шабаб

Ggbet 1.80 – 4.05 – 3.59

21:45 Кальяри – Дженоа

Ggbet 2.50 – 3.16 – 3.36

ТЕННИС

21:00 Марта Костюк – Робин Монтгомери

Ggbet 1.29 – 3.65

23:30 Даяна Ястремская – Онс Жабер

Ggbet 2.45 – 1.56

КИБЕРСПОРТ

16:30 NaVi – sAw

Ggbet 1.07 – 7.85

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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