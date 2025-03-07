Другие новости07 марта 2025, 15:49 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
07 марта 2025, 15:49 |
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В пятницу, 7 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Заря – Оболонь
21:00 Аль-Наср – Аль-Шабаб
21:45 Кальяри – Дженоа
ТЕННИС
21:00 Марта Костюк – Робин Монтгомери
23:30 Даяна Ястремская – Онс Жабер
КИБЕРСПОРТ
16:30 NaVi – sAw
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