Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Максимом Ивановым из «Сампдории» также интересуются «Торино» и «Парма»
Туринский «Ювентус» интересуется украинским вингером итальянской «Сампдории» Максимом Ивановым, сообщает издание Футбол 24.
По информации источника, за 15-летним футболистом также следят «Торино» и «Парма».
Отмечается, что скаутов всех трех команд заинтересовала скорость и универсализм игрока, который может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции флангового защитника.
Напомним, Максим Иваном является воспитанником ковалевского «Колоса», но в октябре 2024 года стал игроком «Сампдории». В Италии он играет за юниорскую команду клуба.
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