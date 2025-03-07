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Италия
07 марта 2025, 18:11 | Обновлено 07 марта 2025, 18:12
2546
3

Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик

Максимом Ивановым из «Сампдории» также интересуются «Торино» и «Парма»

07 марта 2025, 18:11 | Обновлено 07 марта 2025, 18:12
2546
3
Ювентус хочет подписать скоростного украинского вингера. Это не Мудрик
Instagram. Максим Иванов

Туринский «Ювентус» интересуется украинским вингером итальянской «Сампдории» Максимом Ивановым, сообщает издание Футбол 24.

По информации источника, за 15-летним футболистом также следят «Торино» и «Парма».

Отмечается, что скаутов всех трех команд заинтересовала скорость и универсализм игрока, который может сыграть как на позиции вингера, так и на позиции флангового защитника.

Напомним, Максим Иваном является воспитанником ковалевского «Колоса», но в октябре 2024 года стал игроком «Сампдории». В Италии он играет за юниорскую команду клуба.

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Ювентус Сампдория Парма Торино трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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PUMA
Это не мудрик Серьозно ?
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Зелик Пукин
Гоните?
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