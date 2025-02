Он забивал в финале ЛЧ. Именитый вингер ПСЖ сменит клуб

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио станет игроком «Астон Виллы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по аренде 29-летнего футболиста. Несмотря на то, что к команде присоединится Марко, английский клуб продолжит работать над трансферами Маркуса Рэшфорда и Жоау Феликса.

Марко Асенсио забивал в финале Лиги чемпионов в ворота туринского «Ювентуса» в сезоне 2016/17, выступая за мадридский «Реал».

В текущем сезоне Марко Асенсио провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» одолел «Брест» с хет-триком Дембеле.

🚨🟣🔵 Marco Asensio to Aston Villa, here we go! Agreement in place on loan deal from PSG. Green light after Ndour exit.



Travel to England on Sunday, as @alexsilvestresz reports.



👀 As revealed, Aston Villa work on both Asensio and Rashford. Separate topics, same as João Félix. pic.twitter.com/IaB4ZlI5E0