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Англия
02 февраля 2025, 01:45 |
34
0

Он забивал в финале ЛЧ. Именитый вингер ПСЖ сменит клуб

Марко Асенсио попробует свои силы в Английской Премьер-лиге

02 февраля 2025, 01:45 |
34
0
Он забивал в финале ЛЧ. Именитый вингер ПСЖ сменит клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

Испанский вингер «ПСЖ» Марко Асенсио станет игроком «Астон Виллы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли соглашения по аренде 29-летнего футболиста. Несмотря на то, что к команде присоединится Марко, английский клуб продолжит работать над трансферами Маркуса Рэшфорда и Жоау Феликса.

Марко Асенсио забивал в финале Лиги чемпионов в ворота туринского «Ювентуса» в сезоне 2016/17, выступая за мадридский «Реал».

В текущем сезоне Марко Асенсио провел 18 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» одолел «Брест» с хет-триком Дембеле.

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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