«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Подопечные Клаудио Раньери вырвали победу на последних минутах встречи.

В старте римского клуба вышел украинский форвард Артем Довбик, который был заменен на 71-й минуте – результативными действиями футболист не отметился. Вместо него вышел Эльдор Шомуродов, который забил победный гол. Итальянская пресса оценила выступления этих игроков.

Довбик: «Постоянно принимал участие в дуэлях, пытался навязать свое физическое превосходство и продемонстрировать силу. Имел невероятный момент, чтобы отправить мяч в ворота соперника, но потерял равновесие. После этой неудачи полностью затерялся на поле».

Шомуродов: «Агрессивно вышел на замену, из-за чего быстро получил желтую карточку. Делал все, чтобы произвести впечатление и забить гол. Когда казалось, что все потеряно, Эльдор проявил себя и вырвал победу для «Ромы». Было ощущение, что футболист знал, куда и как полетит мяч».

13 марта на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао команды проведут ответный матч, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. До этого противостояния «Рома» сыграет 9 марта в поединке Серии А против «Эмполи» (19:00).