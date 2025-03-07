Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Италия
07 марта 2025, 07:15 | Обновлено 07 марта 2025, 08:18
3057
1

«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова

«Рома» с минимальным счетом одолела «Атлетик» Бильбао

07 марта 2025, 07:15 | Обновлено 07 марта 2025, 08:18
3057
1
«Казалось, что все потеряно». Реакция прессы на игру Довбика и Шомуродова
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Подопечные Клаудио Раньери вырвали победу на последних минутах встречи.

В старте римского клуба вышел украинский форвард Артем Довбик, который был заменен на 71-й минуте – результативными действиями футболист не отметился. Вместо него вышел Эльдор Шомуродов, который забил победный гол. Итальянская пресса оценила выступления этих игроков.

Довбик: «Постоянно принимал участие в дуэлях, пытался навязать свое физическое превосходство и продемонстрировать силу. Имел невероятный момент, чтобы отправить мяч в ворота соперника, но потерял равновесие. После этой неудачи полностью затерялся на поле».

Шомуродов: «Агрессивно вышел на замену, из-за чего быстро получил желтую карточку. Делал все, чтобы произвести впечатление и забить гол. Когда казалось, что все потеряно, Эльдор проявил себя и вырвал победу для «Ромы». Было ощущение, что футболист знал, куда и как полетит мяч».

13 марта на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао команды проведут ответный матч, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. До этого противостояния «Рома» сыграет 9 марта в поединке Серии А против «Эмполи» (19:00).

По теме:
«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
Аякс – Айнтрахт – 1:2. Неудача в Амстердаме. Видео голов и обзор матча
Буде-Глимт – Олимпиакос – 3:0. Как сыграл Яремчук? Видео голов и обзор
Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Артем Довбик Эльдор Шомуродов Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06 марта 2025, 16:56 5
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины

Андрей Лунин привлек внимание Жоана Лапорта

Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Футбол | 06 марта 2025, 18:26 5
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца

Шовковский рассказал о травме Тымчика

Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.03.2025, 07:15
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Футбол | 06.03.2025, 23:56
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Шомуродов, якщо так і продовжить, скоро витіснить Довбика зі стартового складу
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 6
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем